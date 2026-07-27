Nazionale: niente Pirlo, via anche Maldini e Leonardo? Spunta un nome a sorpresa

Andrea Pirlo si allontana dalla panchina dell’Italia dopo lo stop alle trattative con la FIGC. La corsa al ruolo di commissario tecnico riparte praticamente da zero, con Maldini e Leonardo ora in bilico.

Nuovo ct: lo sfogo dell’allenatore e il futuro dei dirigenti

Andrea Pirlo non sarà il ct della Nazionale? L’accordo per liberare il tecnico e portarlo in Nazionale subisce una brusca frenata. Come confermato da Sky Sport, gli incontri di ieri avrebbero portato ad un blocco, probabilmente totale. Questo potrebbe far saltare la nomina dell’ex centrocampista alla guida azzurra. Come auspicato anche dal Presidente Giovanni Malagò.

Intanto via social è arrivata anche la reazione dell’interessato, amareggiato per le polemiche sui suoi legami con la Russia. Il mister chiarisce che il suo lavoro negli Emirati Arabi Uniti ha esclusivamente scopi sportivi e commerciali: “Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono”.

Nel suo messaggio ringrazia Paolo Maldini e Leonardo per la fiducia, ma sottolinea come “l’amore per l’Italia non dipende da un incarico”. Tuttavia, secondo quanto filtra dagli incontri, il neo direttore tecnico e l’advisor potrebbero legare il loro destino a questa vicenda. Senza l’arrivo di Andrea Pirlo come ct, o quantomeno un profilo da far crescere nel progetto, i due dirigenti sarebbero pronti a dare le le dimissioni prima del Consiglio federale di domani, rifiutando nomi fuori dalla loro visione.

I candidati in corsa per la successione

Se la rottura con Pirlo diventerà ufficiale, la Federazione sarà costretta a puntare ancora su alternative.

Dopo il “no” di Guardiola ed Ancelotti, non rimarrebbero che gli altri nomi. Roberto Mancini sembrerebbe essere ad oggi il candidato principale. L’allenatore aspetta solo un segnale e sarebbe pronto ad accettare un contratto di 4 anni a 2 milioni a stagione. L’altro nome forte resterebbe quello di Antonio Conte, libero dopo l’esperienza al Napoli. Il nodo principale per il salentino però riguarda l’ingaggio, poiché costerebbe tra gli 8 e i 9 milioni nell’ultima annata. La Lega Serie A sarebbe pronta in questo caso a dare una mano alla FIGC per la spesa, ma resta il dubbio sulla reale volontà di Conte di trascorrere 4 anni come ct.

Attenzione però ad altre sorprese, tra queste quella di Raffaele Palladino. Il tecnico ex Atalanta rappresenterebbe un identikit perfetto per il progetto di Maldini e Leonardo. Occhio anche al nome di Stefano Pioli, tecnico con maggiore esperienza e vicino a Maldini.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it