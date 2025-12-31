Tour de Ski, Schumacher sorprende tutti a Dobbiaco: vittoria nella mass start a serie

Lo statunitense domina l’inedita 5 km in tecnica libera. Pellegrino 16°, Barp vince la sua batteria. Klæbo resta leader della generale.

È Gus Schumacher la grande sorpresa della terza tappa del Tour de Ski a Dobbiaco (Bolzano). Lo statunitense ha conquistato il successo nell’inedita mass start in tecnica libera con partenza a serie, format sperimentale introdotto nel circuito che ha regalato una gara intensa e ricca di colpi di scena.

Sul tracciato pusterese da 5 chilometri (1700+3300 metri), decisiva è risultata la seconda delle quattro serie, rivelatasi la più veloce. Schumacher ha fermato il cronometro su 9’35″4, precedendo di un soffio l’austriaco Benjamin Moser (+0″2) e il norvegese Lars Heggen (+0″6).

Alle loro spalle, Emil Iversen, vincitore della prima serie, ha chiuso ottavo a 7″1, mentre Johannes Klæbo, primo nella terza batteria, si è dovuto accontentare del 12° posto a 8″6.

Azzurri: Pellegrino solido, Barp vince la sua serie

Tra gli italiani, Federico Pellegrino, impegnato proprio nella serie di Klæbo, ha fatto segnare il 16° tempo complessivo, con un distacco di 9″2 dal vincitore. Buona prova anche per Elia Barp, che si è imposto nella quarta e ultima serie, chiudendo con il 19° tempo a 9″8.

Più attardati gli altri azzurri: Davide Graz ha concluso 31° (+11″5) dalla prima serie, Francesco De Fabiani (+12″5) dalla terza, mentre Simone Daprà e Simone Mocellini hanno terminato rispettivamente 55° e 57°. Giacomo Gabrielli chiude la prova al 96° posto.

Classifica generale e prossima gara

I distacchi maturati nella mass start producono variazioni minime nella classifica generale. Johannes Klæbo resta saldamente al comando con 45″ su Heggen e 57″ su Amundsen. Pellegrino è ottavo a 1’16, Barp tredicesimo a 1’38, mentre Graz occupa la 24ª posizione a 2’10.

Distacchi che saranno determinanti domani alle 10:30, quando andrà in scena la 20 km ad inseguimento in tecnica classica, quarto e ultimo atto della tappa di Dobbiaco.