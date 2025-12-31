Calciomercato Juve, nome a sorpresa per il centrocampo: Comolli pesca dalla Premier

Spunta un nuovo nome nel mirino della Juventus: Damien Comolli vuole il centrocampista della Premier League.

La Juventus accelera per rinforzare il centrocampo in vista del mercato di gennaio. I dirigenti bianconeri stanno valutando il profilo di Guido Rodriguez, mediano argentino del West Ham United, come possibile play da aggiungere alla rosa di Luciano Spalletti. L’idea di mercato è legata alla volontà di dare più qualità nella costruzione di gioco e al contempo preservare risorse per un obiettivo più ambizioso in vista del mercato estivo. I contatti con l’entourage del giocatore si stanno intensificando mentre la sessione invernale si avvicina, con l’obiettivo di non restare a secco di alternative in cabina di regia.

La Juve vuole un playmaker: Guido Rodriguez nel mirino

La dirigenza della Juventus ha messo nel mirino un centrocampista con caratteristiche da regista. Nelle ultime settimane il nome più chiacchierato è quello di Guido Rodriguez, 31enne argentino che milita nel West Ham United in Premier League. Secondo gli osservatori di mercato, i bianconeri vedono in lui un profilo in grado di dare equilibrio e presenza nel mezzo, soprattutto in partite dove la costruzione dal basso è determinante.

In casa Juve, la priorità rimane un colpo di prospettiva come Sandro Tonali, obiettivo per la prossima stagione, ma per gennaio si punta ad un rinforzo più immediato. Il club valuta l’ingaggio di Rodriguez con una formula in prestito, così da mantenere margini di manovra sul fronte economico e preservare risorse per l’estate. Tra i monitorati c’è anche Davide Frattesi.

Guido Rodriguez ha una carriera ricca di esperienza internazionale. Il cammino di Guido Rodriguez nel calcio parte dall’Argentina, dove si forma e muove i primi passi nel calcio che conta con la maglia del River Plate. Da lì inizia un percorso che lo porta lontano, prima in Messico, dove riesce a mettersi in mostra con continuità, poi in Europa. È al Real Betis che trova la sua dimensione migliore, diventando un punto fermo della squadra e guadagnandosi una buona considerazione anche fuori dalla Spagna. Il passaggio al West Ham gli ha aperto le porte della Premier League, anche se nell’ultimo periodo lo spazio a disposizione è stato limitato.

Con la nazionale argentina ha anche vissuto momenti di grande successo, diventando parte della squadra che ha vinto sia Copa America del 2021 che la Coppa del Mondo del 2022. Il suo profilo viene visto come utile per dare consistenza al centrocampo della Juve.