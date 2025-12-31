Salto con gli sci femminile, Prevc imprendibile a Garmisch: 27ª vittoria in Coppa del Mondo

La slovena domina la prima gara del minitour tedesco davanti a Freitag e Maruyama. Sieff chiude 24ª, domani si riparte da Oberstdorf.
Non c’è storia a Garmisch-Partenkirchen: Nika Prevc continua a dettare legge nel salto con gli sci femminile e si conferma l’atleta da battere anche nella prima tappa del minitour tedesco. La ventenne slovena, già ampiamente al comando dopo la prima serie, ha completato l’opera imponendosi con un punteggio complessivo di 271,1 punti, centrando così la 27ª vittoria in carriera in Coppa del Mondo.
Alle sue spalle, solida prestazione per la tedesca Selina Freitag, che conferma il secondo posto già occupato a metà gara e chiude con 248 punti, regalando al pubblico di casa una grande soddisfazione. Sul terzo gradino del podio sale invece la giapponese Nozomi Maruyama: quarta dopo il primo salto, riesce a rimontare nella serie finale fino a 244,1 punti, superando l’austriaca Lisa Eder, rimasta ai piedi del podio.
Le azzurre
Gara complicata per Annika Sieff, abbinata nel primo turno alla norvegese Kvandal. L’azzurra conclude al 24° posto con 83,5 punti, restando fuori dal ripescaggio per una manciata di punti e senza riuscire ad accedere alla seconda fase.
Domani si chiude il minitour
Il minitour tedesco proseguirà domani a Oberstdorf, dove il nuovo anno sportivo si aprirà con il secondo e ultimo atto del tour femminile. Sull’HS137, le qualificazioni sono in programma alle 14:15, seguite dal primo turno di gara alle 16:00.