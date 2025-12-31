“3Tre – Il numero magico dello sci”: Sky racconta i 75 anni della pista simbolo di Madonna di Campiglio

Da venerdì 2 gennaio su Sky e NOW il documentario che celebra la leggendaria 3Tre e il Canalone Miramonti, teatro delle imprese dei più grandi campioni dello sci mondiale.

Settantacinque anni di storia, vittorie e notti indimenticabili sotto le luci delle Dolomiti. Da venerdì 2 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, arriva “3Tre – Il numero magico dello sci”, la nuova produzione originale Sky Sport dedicata a una delle gare più iconiche del circo bianco: la 3Tre di Madonna di Campiglio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il documentario ripercorre la storia di una pista diventata simbolo dello sci alpino italiano e internazionale: il Canalone Miramonti, uno degli slalom più tecnici e spettacolari della Coppa del Mondo, capace di unire sport, territorio e mito.

Una pista che ha fatto la storia

Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e racconti diretti dei protagonisti, “3Tre – Il numero magico dello sci” ricostruisce le imprese che hanno reso leggendaria la gara trentina. Un viaggio emozionale tra ghiaccio, luci notturne e boati del pubblico, dove ogni discesa è una sfida al limite.

A raccontare la magia della 3Tre sono alcuni dei più grandi nomi dello sci di tutti i tempi: Gustav Thoeni, Piero Gros, Alberto Tomba, Paolo De Chiesa, Giorgio Rocca – ultimo italiano a vincere nel 2005 – fino a Ingemar Stenmark, che proprio a Madonna di Campiglio conquistò la sua prima vittoria in Coppa del Mondo.

Non solo campioni, ma una leggenda collettiva

Il racconto non si limita agli atleti, ma coinvolge anche organizzatori, tecnici e addetti ai lavori che, nel corso dei decenni, hanno trasformato la 3Tre in un evento unico, capace di attraversare le generazioni e restare un punto di riferimento dello sport italiano.

Il documentario, realizzato con il supporto di Trentino Marketing, celebra così non solo una gara, ma un pezzo vivo della memoria sportiva del Paese.

Programmazione

“3Tre – Il numero magico dello sci” andrà in onda venerdì 2 gennaio:

Sky Sport Uno : ore 19.30 e 22.45

Sky Sport Arena: ore 0.45

Disponibile anche on demand e su Sky Go.