Capri Boxing Night, Italia e Stati Uniti pareggiano 4-4 alla Certosa di San Giacomo

La prima edizione della Capri Boxing Cup ha portato sull’isola otto incontri internazionali di pugilato olimpico nel percorso verso Los Angeles 2028. Successi azzurri per Calvani, Tosadori, Giannotti e Testa.

Italia e Stati Uniti chiudono sul 4-4 la Capri Boxing Night, disputata nella serata di sabato 25 luglio nella suggestiva cornice della Certosa di San Giacomo.

L’isola di Capri è diventata per una sera la capitale italiana del pugilato olimpico, ospitando un appuntamento internazionale inserito nel calendario delle celebrazioni per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana.

Il dual match tra le due nazionali ha rappresentato la prima edizione della Capri Boxing Cup, evento collocato nel percorso “Road to Los Angeles 2028”.

Quattro vittorie per parte alla Capri Boxing Night

La sfida tra Italia e Stati Uniti si è sviluppata attraverso otto incontri, con quattro successi per ciascuna selezione.

Per la squadra azzurra hanno vinto Sara Calvani nei 51 kg, Stella Tosadori nei 60 kg, Giacomo Giannotti nei 65 kg e Irma Testa nei 57 kg.

Gli Stati Uniti hanno risposto con le affermazioni di Yahir Diaz-Martinez nei 60 kg, Kendra Samargis nei 75 kg, Robby “Rahim” Gonzales negli 80 kg e Malachi Georges nei 90 kg.

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I successi di Calvani, Tosadori, Giannotti e Testa

Sara Calvani ha superato ai punti Jennifer Lozano nel confronto della categoria 51 kg.

Vittoria ai punti anche per Stella Tosadori, opposta alla statunitense Jajaira Gonzalez nei 60 kg. Giacomo Giannotti ha invece avuto la meglio su Dustin Jimenez nella categoria 65 kg.

Il quarto punto dell’Italia è stato conquistato da Irma Testa, vincitrice ai punti contro Alyssa Mendoza nel match dei 57 kg.

Le quattro vittorie degli Stati Uniti

Yahir Diaz-Martinez ha superato Michele Baldassi nei 60 kg con verdetto WRSCI, mentre Kendra Samargis ha battuto ai punti Melissa Gemini nei 75 kg.

Successo con verdetto WRSCI per Robby “Rahim” Gonzales contro Alfred Commey nella categoria 80 kg.

A completare il pareggio statunitense è stato Malachi Georges, vincitore ai punti su Chimé Dean Nwokedi nel confronto dei 90 kg.

Pugilato, arte e spettacolo alla Certosa

La manifestazione ha unito sport, arte e spettacolo in uno dei luoghi di maggiore valore storico e architettonico dell’isola.

L’evento è stato organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione e con il sostegno della Città di Capri, con il supporto del Ministro per lo Sport e i Giovani – Dipartimento per lo Sport nell’ambito del progetto 110 FPI.

La Capri Boxing Night si è svolta inoltre con il patrocinio del CONI e della Città Metropolitana di Napoli e grazie alla collaborazione del Ministero della Cultura, dei Musei e Parchi Archeologici di Capri e dei Musei Italiani.

I risultati della Capri Boxing Night

51 kg

Sara Calvani (Italia) batte Jennifer Lozano (USA) – WP

60 kg

Yahir Diaz-Martinez (USA) batte Michele Baldassi (Italia) – WRSCI

60 kg

Stella Tosadori (Italia) batte Jajaira Gonzalez (USA) – WP

65 kg

Giacomo Giannotti (Italia) batte Dustin Jimenez (USA) – WP

75 kg

Kendra Samargis (USA) batte Melissa Gemini (Italia) – WP

80 kg

Robby “Rahim” Gonzales (USA) batte Alfred Commey (Italia) – WRSCI

57 kg

Irma Testa (Italia) batte Alyssa Mendoza (USA) – WP

90 kg

Malachi Georges (USA) batte Chimé Dean Nwokedi (Italia) – WP

Risultato finale: Italia-Stati Uniti 4-4

Gli staff delle due nazionali

Italia

Direttore tecnico: Giovanni De Carolis

Responsabile tecnico: Clemente Russo

Coach: Giuseppe Perugino

Coach: Roberto Cammarelle

Stati Uniti

Zauri Antia

Stephen Grand

Jay Nimo

Il pareggio ha concluso una serata di alto livello agonistico, celebrata in uno scenario unico e pensata anche come tappa di avvicinamento al prossimo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028.