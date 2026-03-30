Tiro a Volo, Tricolore Societari di Fossa Olimpica: Tav Foligno campione in Prima Categoria

Domenica 29 marzo assegnati gli scudetti invernali in quattro sedi su tutto il territorio nazionale. Settimo San Pietro vince in Seconda, Ramacca in Terza, La Contea in Quarta. Oltre 390 atleti in gara

Si è chiusa domenica 29 marzo la stagione invernale del tiro a volo italiano con le Finali del Campionato d’Inverno per Società di Fossa Olimpica 2026, andate in scena contemporaneamente su quattro impianti sparsi per la penisola: il Tav Vetralla (VT), il Tav Raimondo (CE), il Tav Sant’Uberto (PE) e il Tav Nicola Caramia (BR). Una giornata di grande intensità agonistica che ha visto 396 atleti divisi in 66 squadre darsi battaglia per conquistare gli scudetti e i titoli di Campione d’Inverno nelle rispettive categorie.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Prima Categoria: Tav Foligno sul tetto d’Italia

Sulle pedane del Tav Vetralla si è disputata la finale riservata alle società di Prima Categoria e ai Gruppi Sportivi delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato, con 96 tiratori in rappresentanza di 16 formazioni. A spuntarla è stato il sestetto del Tav Foligno (PG), composto da Leandro Roberto Prado, Michele Nicoletti, Davide Allegrucci, Francesco Lattanzi, Alessandro Lince e Paolo Angeluzzi, che con 538/600 si è aggiudicato il titolo. Alle spalle dei perugini il Tav Castanea (ME) — Antonio Passalacqua, Alessio Nostro, Carmelo Passalacqua, Giuseppe Finanze, Fabio Sebastiano e Francesco Orlando — secondo con 534/600, e la Marina Militare — Alessandro Bagaglini, Alex Gori, Maria Iovinella, Sofia Gori, Francesco Pio Renda e Leonardo Bernardini — terza con 528/600. Miglior punteggio individuale di giornata per Giuseppe Andreetti del Tav San Donaci (BR) con 96/100.

Seconda Categoria: Tav Settimo San Pietro vince in Sardegna

Al Tav Raimondo (CE) si sono sfidati 102 tiratori in 17 squadre per il titolo di Seconda Categoria. A imporsi è stata la formazione del Tav Settimo San Pietro (CA) con Luca Paoli, Pier Giorgio Corona, Dario Follesa, Daniele Sirigu, Giuseppe Antonio Mocci e Federico Seoni, primi con 525/600. Piazza d’onore per i padroni di casa del Tav Raimondo 1 — Michele Candilio, Luigi Viscovo, Mario Pagnozzi, Felice Ragosta, Marco Manna e Umberto Buono — secondi con 523/600. Terzo posto per il Tav La Torretta (CL), che ha prevalso al sorteggio sul Tav Fagnano (VA) dopo che entrambe le squadre avevano chiuso con 522/600 anche allo spareggio. Il punteggio individuale più alto lo ha siglato Marco Molteni del Tav Fagnano con 97/100.

Terza Categoria: Tav Ramacca domina in Abruzzo

La finale di Terza Categoria si è disputata al Tav Sant’Uberto (PE) con 114 atleti in 19 squadre. Campione d’Inverno 2026 è il Tav Ramacca (CT), schierato con Gaetano Licciardello, Mirko Alfio Licciardello, Raffaello Grassi, Gioacchino Giunta, Maurizio Gagliano e Casimiro Grassi, vincitore con 549/600. Argento per il Tav Le Dune (CE) — Luigi Ferraro, Giovanni Puzio, Nino Cuomo, Antonio Conte, Raffaele Scala e Giovanni Parisi — con 537/600, bronzo per il Tav San Demetrio (SR) — Salvatore Dell’Acqua, Giorgio Domenica, Salvatore Finocchiaro, Massimo Chiarenza, Concetto Tuzza e Giuseppe Di Giorgio — con 531/600. In quattro si sono divisi il miglior punteggio individuale con 95/100: Nicola Personeni (Tav Bergamo St. Casari), Salvatore Grillo (Tav Torretta SA), Andrea Palanca e Marco Vico (entrambi del Tav Campiglia FM).

Quarta Categoria: La Contea fa doppietta in Puglia

Al Tav Nicola Caramia (BR) si è disputata infine la finale di Quarta Categoria, con 84 tiratori in 14 squadre. Protagonista assoluto il Tav La Contea (RG), che ha piazzato entrambe le proprie formazioni ai primi due posti. La seconda rappresentativa — Francesco Mozzicato, Maurizio Annaloro, Francesco Pollicino, Adriano Avveduto, Gaetano Alessandro Piazza e Emanuele Antonio Giudice — ha conquistato il titolo con 488/600. La prima compagine dello stesso club — Giuseppe Fiume, Vincenzo Triscari, Giuseppe Centonze, Francesco Idone, Stefano Covato e Daniele Castiglia — si è fermata all’argento con 481/600. Bronzo per il Tav Cantile (CE) con 470/600, formato da Salvatore Russo, Francesco Fortunato, Nicola Cristofaro, Giovanni Cantile, Nicola Beneduce e Francesco Marotta. Miglior punteggio individuale per Francesco Mozzicato con 92/100.

Rossi: “Un successo pieno, sotto ogni profilo”

A chiudere la giornata le parole del Presidente Federale Luciano Rossi, che ha espresso soddisfazione per l’andamento della manifestazione sottolineando la qualità della partecipazione e rivolgendo un pensiero a tutti gli appartenenti alla famiglia del tiro a volo italiano che non hanno potuto essere presenti.