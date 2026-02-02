Oltre 2.000 tiratori in pedana per il quinto weekend dei Regionali Invernali

Numeri in costante crescita per i Campionati Invernali Regionali di Tiro a Volo: nel fine settimana tra il 30 gennaio e il 1° febbraio sono stati 2.128 gli atleti impegnati nelle varie specialità, con 25 impianti coinvolti in 15 regioni italiane.

I Campionati Invernali Regionali confermano il trend positivo anche in questo avvio di stagione 2026. Il quinto weekend di gare ha registrato una partecipazione ampia e diffusa, trasformando ogni appuntamento in un’occasione di confronto e aggregazione per il movimento del Tiro a Volo su scala nazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio, le pedane italiane hanno accolto 2.128 tiratori, impegnati in 24 strutture distribuite in 15 regioni. È il terzo fine settimana consecutivo in cui viene superata la soglia delle duemila presenze complessive, un dato che fotografa con chiarezza la vitalità del circuito regionale.

Tutte le specialità protagoniste

La partecipazione ha coinvolto l’intero panorama delle discipline, dalla Fossa Olimpica allo Skeet, passando per Compak Sporting, Fossa Universale ed Elica. Un programma intenso che ha unito atleti e appassionati di specialità olimpiche e non, da nord a sud della Penisola.

Dietro ogni gara, il lavoro dello staff delle società ospitanti ha garantito un’organizzazione puntuale e di qualità, contribuendo a rendere i Regionali Invernali un appuntamento sempre più centrale nella vita delle comunità tiravolistiche locali.

Un circuito che cresce

La continuità nei numeri e la distribuzione capillare degli eventi confermano il ruolo dei Campionati Invernali Regionali come momento fondamentale della stagione, capace di tenere alta l’attenzione e di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

Per chi è interessato agli aspetti statistici, i dati di partecipazione suddivisi per regioni, specialità e impianti di gara relativi al periodo 30 gennaio–1° febbraio sono disponibili nel documento ufficiale diffuso dalla Federazione Italiana Tiro a Volo.