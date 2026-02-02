Primo caso di doping a Milano Cortina: l’azzurra Rebecca Passler positiva al letrozolo

L’azzurra del biathlon è risultata positiva al letrozolo in un controllo antidoping out of competition. La sostanza, un inibitore dell’aromatasi, è utilizzata in ambito medico ma può ridurre i livelli di estrogeni. La sospensione è imminente.

Arriva il primo caso di doping a Milano Cortina. L’atleta azzurra del biathlon Rebecca Passler è risultata positiva al letrozolo a seguito di un controllo antidoping out of competition. La notizia, appresa dall’ANSA, riferisce che la biatleta sarà sospesa.

La sostanza rilevata è il letrozolo, un inibitore dell’aromatasi: un farmaco impiegato prevalentemente in ambito oncologico che può essere utilizzato anche per ridurre il livello di estrogeni.

Precedenti nello sport

Non è la prima volta che lo sport italiano si confronta con una positività al letrozolo. Nell’estate del 2017, la tennista Sara Errani fu squalificata per dieci mesi dopo che i controlli antidoping avevano rilevato tracce della stessa sostanza. In quell’occasione, Errani si difese sostenendo una contaminazione accidentale, legata all’uso del farmaco da parte della madre e a un piatto di tortellini cucinato per la famiglia.

Più recente, quattro anni fa, il caso del ciclocrossista belga Toon Aerts, che fu fermato per due anni, nonostante anche lui avesse sostenuto la tesi della contaminazione involontaria.