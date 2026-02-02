Furlani e Dosso, sfide mondiali a Ostrava

Il Czech Indoor Gala accende il pomeriggio di Ostrava con alcuni dei protagonisti azzurri più attesi: Furlani nel lungo, Dosso nei 60 metri e il mezzofondo con Arese e Zenoni, nella prima tappa Gold europea del World Indoor Tour.

Pomeriggio di alto livello a Ostrava, dove martedì va in scena la prima tappa Gold europea del World Indoor Tour. In pista e in pedana scendono l’oro mondiale del lungo Mattia Furlani, l’argento iridato dei 60 Zaynab Dosso, e i mezzofondisti Pietro Arese (3000) e Marta Zenoni (1500).

Lungo

Alle 18.00 Mattia Furlani affronta il greco Miltiadis Tentoglou, apparso in ripresa dopo una stagione passata meno brillante. Il saltatore azzurro delle Fiamme Oro guida le liste mondiali stagionali grazie all’8,33 del debutto di Parigi, otto centimetri in più rispetto all’8,25 firmato da Tentoglou.

Il confronto di Ostrava rappresenta un’anteprima della finale iridata del 22 marzo in Polonia: nel 2025 Furlani è avanti 6-2 negli scontri diretti, mentre il bilancio complessivo resta favorevole al greco (15-6). Attesi in pedana anche il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, lo svedese Thobias Montler e il francese Erwan Konate.

60 metri

Debutto stagionale per Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), come Furlani già due volte sul podio consecutivo dei Mondiali indoor: bronzo a Glasgow 2024 e argento a Nanchino 2025. Dalla Repubblica Ceca riparte l’assalto alla rassegna iridata di fine marzo.

La campionessa europea e primatista italiana con 7.01 ad Apeldoorn 2025 trova soprattutto la britannica Amy Hunt, argento mondiale dei 200 metri, la lussemburghese Patrizia van der Weken, medagliata indoor ai Mondiali e agli Europei, e la padrona di casa Karolina Manasova, rivelazione recente con 7.05. Programma su doppio turno: batterie dalle 17.04 e finale alle 18.55.

Mezzofondo

Nel mezzofondo torna in gara Pietro Arese a tre giorni dal record italiano indoor del miglio centrato a Padova (3:54.64). Il piemontese delle Fiamme Gialle si misura stavolta sui 3000 metri, distanza nella quale detiene il primato nazionale indoor con 7:38.42, corso due anni fa a Metz. Alle 18.06 ritrova il portoghese Isaac Nader, campione del mondo dei 1500, già incrociato nella frazione finale della staffetta agli Europei di cross di Lagoa.

Iscritta nei 1500 metri anche Marta Zenoni (Luiss), al via alle 17.45 nella specialità di cui è primatista italiana indoor dalla scorsa stagione (4:03.59 in Lussemburgo). Annunciate al via le etiopi Birke Haylom e Axumawit Embaye, insieme al giovane talento britannico Innes FitzGerald. Nell’asta rinuncia Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), fermata dall’influenza dopo la vittoria di venerdì a Miramas.

Diretta TV

Il Czech Indoor Gala di Ostrava (Repubblica Ceca) sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena martedì 3 febbraio, dalle 17 alle 19.