Europei ciclismo su pista a Konya: due record del mondo e Italia protagonista

Il velodromo turco si conferma velocissimo: cadono due record del mondo tra velocità femminile e inseguimento a squadre. Azzurri protagonisti con record italiano e qualificazioni alle finali.

La pista di Konya si conferma una delle più rapide degli ultimi anni agli Europei di ciclismo su pista, con una giornata che ha regalato miglioramenti generalizzati e la caduta di due record del mondo. Nel velodromo turco, i tempi fatti registrare hanno alzato l’asticella in più specialità.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Velocità femminile

Nel torneo della velocità femminile, la britannica Emma Finucane ha firmato il nuovo record del mondo in qualificazione con 9.759, alla media di 73,778 km/h. Il precedente primato apparteneva alla cinese Yuan Liying con 9.976, stabilito proprio a Konya il 15 marzo 2025.

In serata si assegneranno le medaglie con in pista le azzurre Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini, che hanno stabilito il nuovo record italiano in 4:06.796. Le azzurre sfideranno la Francia, mentre Gran Bretagna e Germania si contenderanno l’accesso all’oro nell’altra semifinale.

Inseguimento a squadre

Spettacolo anche nell’inseguimento a squadre, dove il quartetto danese – già campione del mondo – ha ulteriormente abbassato il record mondiale. Norman Lasse Leth, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen e Tobias Hansen hanno coperto i 4 km in 3:39.977.

Il precedente primato apparteneva all’Australia con 3:40.730, stabilito a Parigi durante i Giochi Olimpici 2024. Buona prova anche per l’Italia con Francesco Lamon, Etienne Grimod, Renato Favero e Niccolò Galli, autori di 3:45.680, tempo che però non basta per entrare nella corsa alle medaglie. In finale per l’oro Danimarca-Svizzera, mentre Francia e Gran Bretagna si sfideranno per il bronzo.

Chilometro da fermo maschile

Tempi di altissimo livello anche nel chilometro da fermo maschile. Il francese Etienne Oliviero guida la classifica con 57.811. Centrano la finale due azzurri: Matteo Bianchi, che firma il nuovo record italiano in 58.490, e il giovanissimo Fabio del Medico con 59.235. Bianchi avrà la possibilità di giocarsi il podio nella sessione serale.

Sprint femminile

Colpo a sorpresa nella sprint femminile con Miriam Vece, che conquista l’accesso ai quarti di finale superando agli ottavi la quotata francese Mathilde Gros.