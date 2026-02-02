Scherma, weekend internazionale tra Torino, Heidenheim e Wuxi

Fioretto protagonista a Torino con il Grand Prix “Trofeo Inalpi”, mentre la Coppa del Mondo di spada fa tappa in Germania per gli uomini e in Cina per le donne. La scherma azzurra impegnata su tre fronti tra giovedì 5 e domenica 8 febbraio.

Le stelle del fioretto nel Grand Prix di Torino all’Inalpi Arena, la spada in Coppa del Mondo nella tappa maschile di Heidenheim e in quella femminile di Wuxi. Un altro grande weekend internazionale attende la scherma azzurra, in pedana tra giovedì 5 e domenica 8 febbraio.

FIORETTO A TORINO, STOP PER FAVARETTO

Riflettori puntati sul “Trofeo Inalpi”, appuntamento italiano del circuito d’élite GP FIE che prevede per fiorettiste e fiorettisti solo gare individuali a punteggio maggiorato. L’Italia, in quanto Paese ospitante, ha diritto a schierare 20 portacolori nella prova femminile e altrettanti nella competizione maschile, più altri possibili “ripescati” della vigilia a completamento dei gironi. Al momento è definita la lista complessiva dei 40 azzurri, in cui si registra purtroppo una defezione importante. La detentrice del “Trofeo Inalpi” tra le donne, Martina Favaretto, salterà infatti la tappa di Torino, a scopo precauzionale, per lasciarsi alle spalle un infortunio accusato nei giorni scorsi. La vincitrice della scorsa edizione del Grand Prix “di casa”, attualmente numero 2 del mondo, è alle prese con un piccolo problema fisico e, d’intesa con lo staff medico della Nazionale e il CT Simone Vanni, non rischierà seppure a malincuore.

Nella prova femminile, dunque, l’Italia schiererà Anna Cristino (numero 4 del ranking), Martina Batini (6), Arianna Errigo (9), Francesca Palumbo (numero 16, a sua volta alle prese in queste ore con la valutazione di un infortunio), Martina Sinigalia (21), Alice Volpi (22), Irene Bertini (25), Elena Tangherlini (27), Carlotta Ferrari (34), Aurora Grandis (47), Camilla Mancini (71), Giulia Amore (138), Serena Rossini (151), Benedetta Pantanetti (161), Matilde Molinari (184), Margherita Lorenzi (194), Greta Collini (267), Vittoria Ciampalini (268), Letizia Gabola (400) e Ludovica Franzoni (458).

Nella gara maschile, invece, in pedana gli azzurri Guillaume Bianchi (numero 2 al mondo), Tommaso Marini (numero 3, vincitore tra gli uomini un anno fa a Torino), Filippo Macchi (6), Davide Filippi (20), Giulio Lombardi (22), Alessio Foconi (26), Tommaso Martini (35), Damiano Di Veroli (54), Damiano Rosatelli (73), Lorenzo Nista (75), Alessio Di Tommaso (87), Giuseppe Franzoni (138), Francesco Pio Iandolo (188), Mattia De Cristofaro (223), Raian Adoul (270), Emanuele Iaquinta (296), Alessandro Stella (366), Djibril Mbaye (441), Marco Panazzolo (687) e Mattia Conticini. Mancherà per infortunio Edoardo Luperi.

Con il Responsabile d’arma Simone Vanni, guideranno gli azzurri nel GP italiano i maestri Fabio Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci, Luca Simoncelli e Marco Vannini, supportati dai fisioterapisti Stefano Vandini e Sara Primavera.

GP TRA CAMPIONI, MUSICA E DIRETTA SKY

Il programma di Torino prevede giovedì 5 e venerdì 6 febbraio le giornate dedicate ai preliminari, prima della competizione femminile e poi di quella maschile. Sabato 7 febbraio, invece, il clou con i tabelloni principali al via alle ore 9, che porteranno poi all’assegnazione delle medaglie. Dopo i quarti di finale, all’Inalpi Arena, è previsto un grande spettacolo musicale: dalle ore 16, infatti, si esibiranno gli artisti Sarah Toscano, Blind, Soniko e Francesca Miola, uno show che arricchirà ancor di più una giornata stellare. Alle 18, poi, spazio a semifinali e finali che saranno trasmesse in diretta e in esclusiva per l’Italia su SKY Sport Max (canale 206) e in streaming su Now con il commento di Sara Cometti e Pietro Nicolodi.

In corso la prevendita dei biglietti attraverso il circuito VivaTicket.

SPADISTI IN GERMANIA

Va dal giovedì al sabato anche il programma di Heidenheim, sede di una “classicissima” della Coppa del Mondo di spada maschile.

Dodici gli spadisti azzurri impegnati nella gara individuale: Matteo Galassi (numero 5 del seeding) e Davide Di Veroli (6) saranno già ammessi al tabellone principale di venerdì per diritto di ranking, mentre tireranno già giovedì per la qualificazione Andrea Santarelli (22), Simone Mencarelli (25), Gianpaolo Buzzacchino (41), Valerio Cuomo (47), Filippo Armaleo (107), Enrico Piatti (115), Giulio Gaetani (188), Gabriele Cimini (322), Marco Francesco Locatelli (508) ed Ettore Leporati (545).

Sabato, sulle pedane tedesche, chiusura con la prova a squadre per la quale è stato indicato il quartetto formato da Galassi, Di Veroli, Santarelli e Buzzacchino.

Insieme al Commissario tecnico della spada maschile Diego Confalonieri, saranno in Germania i maestri Maurizio Mencarelli e Alfredo Rota, con il fisioterapista Maurizio Iaschi.

SPADISTE IN CINA

Il weekend internazionale della scherma si concluderà tra venerdì e domenica con la tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Wuxi.

La prima giornata del programma cinese sarà dedicata ai preliminari da cui sono esentate le “top 16” del seeding, mentre sabato andrà in scena il tabellone principale che porterà alle medaglie della competizione individuale. Le 12 spadiste azzurre impegnate saranno Giulia Rizzi (numero 4 della classifica mondiale), Alberta Santuccio (6), Rossella Fiamingo (11), Sara Maria Kowalczyk (18), Federica Isola (29), Lucrezia Paulis (34), Roberta Marzani (37), Gaia Caforio (55), Carola Maccagno (78), Alice Clerici (105), Alessandra Bozza (115) e Gaia Traditi (154).

Domenica, infine, si disputerà la gara a squadre: il quartetto italiano per il team event sarà definito dopo la prova individuale.

Le spadiste azzurre in questi giorni svolgeranno degli allenamenti di rifinitura a Shanghai e nella trasferta asiatica sono guidate dal CT Dario Chiadò, affiancato dai maestri Daniele Pantoni e Roberto Cirillo, dal medico Eugenio Angona e dal fisioterapista Francesco Aragona.

Il fuso orario vede la Cina sette ore avanti: le gare di Wuxi inizieranno nella notte italiana, le fasi finali dell’individuale di sabato e della competizione a squadre di domenica, dunque, si svolgeranno dunque nel nostro Paese sarà mattina.

Grand Prix di fioretto femminile e maschile – Torino, 5-7 febbraio 2026

Fiorettiste azzurre – gara individuale femminile: Anna Cristino (4), Martina Batini (6), Arianna Errigo (9), Francesca Palumbo (16), Martina Sinigalia (21), Alice Volpi (22), Irene Bertini (25), Elena Tangherlini (27), Carlotta Ferrari (34), Aurora Grandis (47), Camilla Mancini (71), Giulia Amore (138), Serena Rossini (151), Benedetta Pantanetti (161), Matilde Molinari (184), Margherita Lorenzi (194), Greta Collini (267), Vittoria Ciampalini (268), Letizia Gabola (400), Ludovica Franzoni (458)

Fiorettisti azzurri – gara individuale maschile: Guillaume Bianchi (2), Tommaso Marini (3), Filippo Macchi (6), Davide Filippi (20), Giulio Lombardi (22), Alessio Foconi (26), Tommaso Martini (35), Damiano Di Veroli (54), Damiano Rosatelli (73), Lorenzo Nista (75), Alessio Di Tommaso (87), Giuseppe Franzoni (138), Francesco Pio Iandolo (188), Mattia De Cristofaro (223), Raian Adoul (270), Emanuele Iaquinta (296), Alessandro Stella (366), Djibril Mbaye (441), Marco Panazzolo (687), Mattia Conticini

Commissario tecnico: Simone Vanni

Staff tecnico: Fabio Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci, Luca Simoncelli, Marco Vannini

Fisioterapisti: Stefano Vandini e Sara Primavera

Il programma di Torino

Giovedì 5 febbraio – Preliminari gara individuale femminile

Venerdì 6 febbraio – Preliminari gara individuale maschile

Sabato 7 febbraio – Gare individuali, tabelloni principali (femminile e maschile)

Coppa del Mondo di spada maschile – Heidenheim, 5-7 febbraio 2026

Spadisti azzurri – gara individuale maschile: Matteo Galassi (5), Davide Di Veroli (6), Andrea Santarelli (22), Simone Mencarelli (25), Gianpaolo Buzzacchino (41), Valerio Cuomo (47), Filippo Armaleo (107), Enrico Piatti (115), Giulio Gaetani (188), Gabriele Cimini (322), Marco Francesco Locatelli (508), Ettore Leporati (545)

Spadisti azzurri – gara a squadre maschile: Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino

Commissario tecnico: Diego Confalonieri

Staff tecnico: Maurizio Mencarelli, Alfredo Rota

Fisioterapista: Maurizio Iaschi

Il programma di Heidenheim

Giovedì 5 febbraio – Preliminari gara individuale

Venerdì 6 febbraio – Gara individuale, tabellone principale

Sabato 7 febbraio – Gara a squadre

Coppa del Mondo di spada femminile – Wuxi, 6-8 febbraio 2026

Spadiste azzurre – gara individuale femminile: Giulia Rizzi (4), Alberta Santuccio (6), Rossella Fiamingo (11), Sara Maria Kowalczyk (18), Federica Isola (29), Lucrezia Paulis (34), Roberta Marzani (37), Gaia Caforio (55), Carola Maccagno (78), Alice Clerici (105), Alessandra Bozza (115), Gaia Traditi (154)

Spadiste azzurre – gara a squadre femminile: da designare

Commissario tecnico: Dario Chiadò

Staff tecnico: Daniele Pantoni, Roberto Cirillo

Medico: Eugenio Angona

Fisioterapista: Francesco Aragona