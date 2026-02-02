Coppa Europa, superG femminile: De Leonardis quarta in Val Sarentino

Carlotta De Leonardis chiude ai piedi del podio nel primo dei due superG di Coppa Europa in programma in Val Sarentino. Vittoria all’austriaca Nadine Fest, con buoni piazzamenti complessivi per il gruppo azzurro.

Carlotta Carlotta De Leonardis ottiene un ottimo quarto posto nel primo dei due superG di Coppa Europa disputati in Val Sarentino, in provincia di Bolzano. La ventiduenne emiliana di Sestola chiude a 14 centesimi dal podio, centrando il miglior risultato della carriera nel circuito continentale. Proprio sulla stessa pista, un anno fa, aveva concluso quinta e sesta, sempre in superG.

La gara

Il successo va all’austriaca Nadine Fest, che con il tempo di 1’14”25 precede di 0”22 la connazionale Emily Schöpf e di 1”06 l’andorrana Cande Moreno. Subito alle spalle del podio, staccata di 1”20, si piazza De Leonardis, seguita a sua volta dalle due austriache Lisa Grill e Christina Ager.

Ottavo e nono posto per Sara Allemand e Sara Thaler, che accusano rispettivamente 1”63 e 1”73 di ritardo da Fest. Più indietro Ilaria Ghisalberti, 17ª, quindi Asja Zenere, 24ª, e Ludovica Righi, 31ª, appena fuori dalla zona punti come le altre azzurre al via.

Classifiche

Nonostante il risultato odierno, Sara Allemand mantiene la prima posizione nella classifica di specialità con 292 punti, davanti a Lisa Grill (166) e alla norvegese Marte Monsen (160).

La classifica generale resta guidata da Alice Pazzaglia con 580 punti, seguita da Allemand (482) e dalla svizzera Stefanie Grob (428).

Programma

La tappa della Val Sarentino prosegue domani con il secondo superG in calendario.