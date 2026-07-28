Tiro a volo, Regionali Estivi da record: 640 tiratori protagonisti in tutta Italia

Grande partecipazione ai Campionati Regionali Estivi FITAV, disputati tra venerdì 24 e domenica 26 luglio. Il lungo weekend ha coinvolto complessivamente 640 tiratori, distribuiti su 15 impianti di 12 regioni Italia. Le gare hanno interessato quattro diverse specialità: Fossa Universale, Compak Sporting, Trap1 e Sporting, confermando la vitalità del movimento nazionale e la forte presenza dell’attività territoriale.

Il TAV Macallè guida la classifica delle presenze

Il dato più alto è stato registrato al TAV Macallè, in provincia di Latina, dove 114 specialisti si sono confrontati nel Comapk Sporting. Seconda posizione per il TAV San Carlo, in Toscana, con 82 partecipanti nella stessa disciplina.

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Sul terzo gradino si è collocato il TAV Le Dune, in provincia di Caserta, che ha accolto 66 tiratori per la prova di Fossa Universale. Numeri importanti anche al TAV Conselice, in Emilia-Romagna, con 54 presenze nel Compak Sporting, e negli impianti TAV Diana e TAV Tre Piume, entrambi capaci di richiamare 53 specialisti nella Fossa Universale.

Quindi impianti per un weekend di sport

La Fossa Universale è stata protagonista anche al TAV Giuseppe Garzo, con 39 partecipanti, al TAV Molinella con 35 e al TAV Castellano con 34. Nel Trap1 sono scesi in pedana 24 tiratori al TAV Guigliese e 15 al TAV I Moschettieri del Nera.

Spazio inoltre al Compak Sporting al TAV Sant’Uberto, che ha accolto 19 concorrenti, e alla Fossa Universale al TAV Riccia, con 18 presenze. A completare il programma è stata la gara di Sporting organizzata al TAV Corleto Perticara, in Basilicata, con 12 specialisti.