Tiro a volo, oltre 330 partecipanti nei Campionati regionali di fine marzo

Conclusa la stagione invernale FITAV, i circuiti estivi entrano nel vivo con gare di Compak Sporting e Trap 1 in cinque regioni italiane.

Oltre 300 agonisti sulle pedane italiane

È stato un ultimo fine settimana di marzo particolarmente partecipato per il tiro a volo italiano. Con la chiusura ufficiale dei Campionati Regionali Invernali e la prosecuzione di quelli Estivi, sono stati complessivamente 336 gli agonisti impegnati nelle specialità Compak Sporting e Trap 1 sui campi di cinque impianti distribuiti in altrettante regioni.

Il calendario territoriale FITAV segna così il definitivo passaggio dalla stagione invernale a quella primaverile, confermando la continuità dell’attività agonistica e il ruolo centrale delle società nel mantenere viva la partecipazione sui campi di gara.

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Finale di Compak Sporting chiude la stagione invernale

La conclusione dei Campionati Regionali Invernali è coincisa con la finale di Compak Sporting ospitata dall’ASD Tiro al Piattello Black di Venezia, che ha fatto registrare la presenza di 73 tiratori. Un appuntamento simbolico che ha segnato la chiusura del ciclo di gare disputate nei primi mesi dell’anno.

I circuiti estivi entrano nel vivo

Parallelamente, i Campionati Regionali Estivi hanno proseguito il proprio percorso con la seconda settimana di competizioni, coinvolgendo 263 specialisti distribuiti su quattro impianti situati in Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Toscana.

La Lombardia ha fatto segnare la partecipazione più alta con 100 presenze al Tav Le Rondinelle Azzurre di Brescia, seguita dalla Toscana con 90 tiratori al Tav San Carlo di Pisa e dall’Emilia-Romagna con 55 presenze al Tav Conselice di Ravenna.

Le gare hanno riguardato le specialità Compak Sporting e Trap 1, confermando l’interesse e la continuità dell’attività agonistica anche nella fase di transizione tra le due stagioni.

Continuità e partecipazione nel calendario FITAV

Il passaggio dalla stagione invernale a quella estiva evidenzia la costante vitalità del movimento del tiro a volo sul territorio nazionale, grazie all’impegno delle società sportive e alla partecipazione di numerosi appassionati.