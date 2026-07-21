La nuova classifica del Tour de France: sale Piganzoli, Pogacar ancora maglia gialla

Tadej Pogačar resta saldamente al comando del Tour de France, nonostante il secondo posto di oggi: Piganzoli recupera due posizioni

La sedicesima tappa del Tour de France 2026 ha regalato emozioni, sorprese e forse cambiato anche un po’ le gerarchie. La cronometro individuale di 26,1 chilometri da Evian-Les-Bains fino a Thonon-les-Bains, caratterizzata da un impegnativo tratto in salita e un rapido finale pianeggiante, ha incoronato il belga Remco Evenepoel.

L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe, dimostrando a tutti che l’unico campione non è di certo Pogacar, ha dominato la solitaria lotta contro il tempo, conquistando la sua seconda vittoria di tappa e inviando un segnale chiarissimo e potente a tutti i suoi rivali.

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Alle sue spalle, Tadej Pogacar ha limitato i danni chiudendo al secondo posto con un distacco di 28 secondi, ma il danese Mattias Skjelmose ha sorpreso tutti, siglando il terzo tempo a 1’04”.

Ottima prova anche per il diciannovenne francese Paul Seixas, quarto a 1’16”, che ha preceduto Isaac Del Toro e Juan Ayuso. Amara giornata per il tedesco Florian Lipowitz, costretto al ritiro dopo una brutta caduta a sei chilometri dall’arrivo.

La nuova classifica dopo la tappa di oggi del Tour de France

In classifica generale, Pogacar conserva la maglia gialla, ma il suo vantaggio su Evenepoel si è pericolosamente assottigliato a 4’32”. Del Toro si conferma terzo a 6’51”, tallonato da Seixas, mentre Ayuso scivola al quinto posto.

La nota più lieta per il ciclismo italiano arriva da Davide Piganzoli: con una prova solida e regolare, il giovane talento ha guadagnato preziose posizioni, issandosi al tredicesimo posto della classifica generale a 27’28” dalla vetta. La lotta per Parigi si fa sempre più infuocata e avvincente.

1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 25 52″ 56:14:18

2 Evenepoel Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 20″ 4:32

3 del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 24″ 6:51

4 Seixas Paul Decathlon CMA CGM Team 8″ 7:11

5 Ayuso Juan Lidl – Trek 9:22

6 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 10:14

7 Martinez Lenny Bahrain – Victorious 12:50

8 Pidcock Tom Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 8″ 12:58

9 Voisard Yannis TotalEnergies 22:50

10 Jegat Jordan Tudor Pro Cycling Team 24:18

11 Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step 25:02

12 Carapaz Richard EF Education – EasyPost 4″ 25:45

13 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 27:28

14 Yates Adam UAE Team Emirates – XRG 29:14

15 Bernal Egan Netcompany INEOS 45:03