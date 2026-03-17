Tiro a volo, Nazionale di Skeet pronta per la Coppa del Mondo di Tangeri

La Nazionale italiana di Skeet ha completato il raduno al TAV Bottaccia di Roma. Nove azzurri in partenza per Tangeri il 25 marzo per la prima Coppa del Mondo ISSF della stagione.

Si è concluso domenica 15 marzo, presso il TAV Bottaccia di Roma, il raduno tecnico nazionale della Squadra Azzurra di Skeet, organizzato dalla FITAV in preparazione alla prima prova di Coppa del Mondo ISSF in programma a Tangeri, in Marocco, dal 25 marzo al 3 aprile. Tre giornate di lavoro intenso e mirato che hanno segnato l’avvio concreto del calendario internazionale delle specialità olimpiche.

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Il raduno

Sulle pedane dell’impianto capitolino sono stati impegnati nove atleti — quattro tiratrici e cinque tiratori — seguiti per tutta la durata degli allenamenti dal Direttore Tecnico Nazionale dello Skeet Luigi Agostino Lodde. Il raduno ha rappresentato un momento centrale della programmazione azzurra, utile per valutare condizioni, risposte tecniche e stato di forma del gruppo in una fase cruciale della stagione. A supporto del lavoro tecnico del DT Lodde era presente anche il fisioterapista della Squadra Azzurra Aldo Humberto Bionda, figura chiave nella gestione atletica e nel monitoraggio fisico dei convocati.

I convocati

Hanno preso parte al raduno: Diana Bacosi (Esercito, Cetona-SI), Sara Bongini (Fiamme Oro, Impruneta-FI), Chiara Di Marziantonio (Esercito, Cerenova-RM), Simona Scocchetti (Esercito, Tarquinia-VT), Emanuele Fuso (Esercito, Spello-PG), Valerio Palmucci (Fiamme Oro, Fiano Romano-RM), Erik Pittini (Fiamme Oro, Sutrio-UD), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro, Ponte Buggianese-PT) e Domenico Simeone (Fiamme Oro, Baia e Latina-CE).