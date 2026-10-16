Sport in tv oggi venerdì 16 ottobre: Errani-Paolini a Wuhan e Mondiali di ciclismo su pista, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Sara Errani e Jasmine Paolini nei quarti di finale del doppio al WTA di Wuhan e la terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di venerdì 16 ottobre. Spazio anche ai quarti del Masters 1000 di Shanghai, alla Coppa del Mondo di nuoto, all’Eneco Tour e al weekend della Superbike in Spagna. In serata riflettori sull’Eurolega di basket con Virtus Bologna-Baskonia e Barcellona-Olympiacos, oltre alla Serie A1 femminile di volley.

Il tennis apre ancora una volta la giornata. Dalle 5.05 sono in programma i quarti di finale del WTA di Wuhan, mentre Errani e Paolini scenderanno in campo nel doppio contro Danilina e Zhang: l’incontro sarà il quarto del programma iniziato alle 6.35 italiane. Dalle 8.30 spazio anche ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai.

Il ciclismo su pista propone invece la terza giornata dei Mondiali: dopo la sessione diurna senza copertura televisiva, dalle 11.05 le gare della sessione serale saranno trasmesse su Rai Sport ed Eurosport. Proseguono inoltre Tour of Guangxi ed Eneco Tour, mentre in Spagna prende il via il weekend della Superbike.

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Sport in tv oggi, venerdì 16 ottobre

05.05 – TENNIS (WTA Wuhan 2026) – Quarti di finale: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW.

06.00 – CICLISMO SU PISTA (Mondiali 2026) – Terza giornata, sessione diurna: non è prevista copertura tv o streaming.

06.35 – TENNIS (WTA Wuhan 2026) – Quarti di finale del doppio: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis per il match delle azzurre; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW. Errani/Paolini-Danilina/Zhang sarà il quarto match del programma iniziato alle ore 06.35 italiane.

06.35 – CICLISMO – Tour of Guangxi, quarta tappa: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

08.00 – NUOTO (Coppa del Mondo) – Seconda giornata, batterie: diretta streaming su Eurovision Sport.

08.30 – TENNIS (ATP Shanghai 2026) – Quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

10.25 – CICLISMO FEMMINILE (Eneco Tour) – Terza tappa: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

10.35 – SUPERBIKE (GP Spagna 2026) – Prove libere 1: diretta tv su Rai Sport HD.

11.05 – CICLISMO SU PISTA (Mondiali 2026) – Terza giornata, sessione serale: diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD; diretta streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.20 – CICLISMO (Eneco Tour 2026) – Terza tappa: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

15.00 – NUOTO (Coppa del Mondo) – Seconda giornata, finali: diretta streaming su Eurovision Sport.

15.00 – SUPERBIKE (GP Spagna 2026) – Prove libere 2: diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.00 – GOLF (SAS Championships 2026) – Prima giornata: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

20.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1 2026-2027) – Banca Valsabbina Millenium Brescia-Megabox Ond. Savio Vallefoglia: diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile.

20.30 – BASKET (Eurolega 2026-2027) – Virtus Bologna-Baskonia: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 – BASKET (Eurolega 2026-2027) – Barcellona-Olympiacos: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie A 2026-2027) – Frosinone-Sassuolo: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche venerdì 16 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.