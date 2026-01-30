Tiro a volo, Italia protagonista a Muscat: 4 medaglie d’oro

Muscat sorride all’Italia del tiro a volo. Nella giornata odierna si sono concluse le gare individuali di Trap e Skeet della Friendship Competition ITALIA-OMAN 2026.

I risultarti di oggi hanno regalato alla spedizione azzurra un bilancio estremamente positivo, con ben 4 ori.

Tiro a volo: le gare di oggi

Nel Trap maschile arriva l’oro di Riccardo Mirabile, portacolori delle Fiamme Azzurre, impeccabile già in qualificazione con 120/125 e poi dominante anche in finale, chiusa con 26/30. Alle sue spalle si piazza Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro), argento con 121/125 e 24/30, mentre il bronzo va al padrone di casa Hussein Al Shouhumi. Buone indicazioni anche per il resto del gruppo italiano, con Massimo Fabbrizi e Emanuele Iezzi a ridosso delle prime posizioni.

In campo femminile il Trap parla ancora italiano grazie a Gaia Ragazzini (Carabinieri), prima con 111/125 e 19/20 in finale. Argento per Valentina Panza, mentre il terzo posto è dell’omanita Aida Al Balushi.

Passando allo Skeet, dominio azzurro anche tra gli uomini. Domenico Simeone (Fiamme Oro) conquista l’oro con 121/125 e un’ottima finale da 33/36 (+1), precedendo Nicolò Sodi (Aeronautica Militare), secondo dopo spareggio. Il bronzo resta in Oman con Yasir Al Nasiry. Da segnalare anche la buona prova di Cristian Ciccotti, quarto al termine della finale.

Nel Skeet femminile a salire sul gradino più alto del podio è Arianna Nember (Marina Militare) con 113/125, seguita da Sara Bongini e dalla locale Najah Al Nofali.

Il programma di domani

La manifestazione si chiuderà domani, sabato 31 gennaio, con le attese gare Mixed Team di Trap e Skeet. Per l’Italia scenderanno in pedana nel Trap le coppie Ragazzini–Buccolieri e Panza–Mirabile, mentre nello Skeet gli azzurri saranno rappresentati da Nember–Ciccotti e Bongini–Simeone, con l’obiettivo di chiudere la Friendship Competition confermando il dominio mostrato nelle prove individuali.

