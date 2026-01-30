AlUla Tour, sprint perfetto di Malucelli: battuto Milan nella quarta tappa

Il velocista romagnolo della XDS Astana firma un successo di peso nella frazione da Winter Park a Hegra, mentre la classifica generale resta nelle mani dello svizzero Voisard.
Malucelli rompe il dominio di Milan
La quarta tappa dell’AlUla Tour 2026 cambia protagonista. A imporsi sul traguardo di Hegra è Matteo Malucelli, che regala alla XDS Astana una vittoria prestigiosa dopo 173 chilometri di gara partiti da Winter Park.
Volata gestita con intelligenza
Il romagnolo, 32 anni, interpreta alla perfezione uno sprint tutt’altro che scontato. Rimasto a ruota di Jonathan Milan, vincitore delle prime due tappe, Malucelli sceglie il momento giusto per lanciare lo sprint decisivo, riuscendo a superare il friulano proprio negli ultimi metri.
Lidl-Trek meno incisiva, sprint più aperto
Il finale di tappa si presenta favorevole ai velocisti, ma l’andatura non è controllata come nei giorni precedenti. La Lidl-Trek non riesce a imporre un treno dominante, lasciando spazio a una volata più caotica, nella quale Malucelli dimostra grande freddezza nel trovare posizione e tempi giusti.
Podio completato da Biesterbos
Alle spalle dei due azzurri, a sorpresa, sale sul podio Frits Biesterbos del Team Picnic PostNL, protagonista di una volata solida che gli consente di chiudere al terzo posto.
Classifica generale invariata
In classifica generale resta al comando lo svizzero Fabio Voisard della Tudor Pro Cycling Team, vincitore della tappa di giovedì e ancora leader alla vigilia dell’ultima frazione.
Gran finale in salita
L’AlUla Tour si concluderà sabato con l’arrivo in salita allo Skyviews of Harrat Uwayrid, un finale selettivo che potrebbe rimescolare le carte nella lotta per la vittoria finale della corsa saudita.