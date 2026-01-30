Calciomercato: Romagnoli e Frattesi salutano la Serie A

Davide Frattesi e Alessio Romagnoli sono sempre più vicini all’addio alla Serie A. Inter e Lazio attendono solo di formalizzare gli accordi per la cessione durante il calciomercato di gennaio.

Il campionato di Serie A perde altri due italiani. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dall’Hotel Sheraton di Milano, Frattesi e Romagnoli sono ormai pronti a dire addio all’Italia.

Il futuro di Frattesi sarà al Nottingham Forest in Premier League. L’Inter, che negli ultimi giorni aveva deciso di ascoltare le tante proposte ricevute, avrebbe già trovato l’intesa con il Nottingham Forest.

Nonostante l’interesse di Lazio, che aveva provato a inserirsi in giornata, ed il sondaggio dell’Atletico Madrid, senza sviluppi immediati, il futuro dell’ex Sassuolo sembra ormai delineato.

In queste ore il club inglese starebbe spingendo forte per portare Frattesi in Premier League e, secondo le ultime indicazioni, avrebbe compiuto passi in avanti significativi per accontentare le richieste economiche dell’Inter. Per cedere il calciatore i nerazzurri chiedevano almeno 35 milioni di euro.

Parallelamente, anche in casa Lazio si lavora all’addio di Alessio Romagnoli. Il centrale, che non è stato convocato da Maurizio Sarri per la sfida di questa sera contro il Genoa, ha dichiarato chiusa la sua esperienza a Roma.

Il futuro dell’ex Milan sarà all’Al Sadd, in Qatar. Entro la mattinata di domani, tutto dovrebbe essere ufficializzato. Inutili i tentativi tardivi del Presidente Lotito e dello stesso Sarri per convincere Romagnoli a restare. Complice un rinnovo di contratto mai arrivato, ed alcune frizioni con la società, il difensore ha ormai deciso di accettare la proposta del club allenato da Roberto Mancini.

Il sostituto di Romagnoli

Per far fronte all sua cessione, la dirigenza biancoceleste avrebbe già individuato in Diogo Leite dell’Union Berlino il possibile sostituto.

L’accordo tra la Lazio ed il club tedesco sembrerebbe sostanzialmente chiuso sulla base 2,5 milioni di euro, con solo gli ultimi dettagli da definire.

