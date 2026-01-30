Combinata nordica, Seefeld: Lamparter vince e allunga, Brabec trionfa tra le donne

La tappa di Seefeld della Coppa del Mondo di combinata nordica esalta Johannes Lamparter al maschile e regala il primo successo in carriera ad Alexa Brabec tra le donne.
Lamparter allunga in classifica generale
La mass start maschile della Coppa del Mondo di combinata nordica disputata a Seefeld conferma lo stato di forma eccellente di Johannes Lamparter. Il tirolese conquista la vittoria grazie a un punteggio complessivo di 129,5 punti, che gli consente anche di incrementare il margine nella classifica generale.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Podio tutto racchiuso in pochi punti
Alle spalle del vincitore si piazza il connazionale Stefan Rettenegger, staccato di appena mezzo punto, mentre il terzo gradino del podio è occupato dal norvegese Andreas Skoglund, che chiude con 125,1 punti in una gara estremamente equilibrata.
Gli azzurri nella gara maschile
Il migliore tra gli italiani è Samuel Costa, che conclude in 23ª posizione con 100,3 punti, dopo aver terminato ventesimo la prova di sci di fondo sui 10 chilometri in tecnica libera. Più indietro Aaron Kostner (31° con 94,1), Alessandro Pittin (32° con 92,5) e Raffaele Buzzi, 49° al termine della prova.
Storica affermazione di Brabec tra le donne
In campo femminile, la mass start regala un risultato storico con il primo successo in carriera della statunitense Alexa Brabec. Dopo il terzo posto sugli sci stretti nella 5 chilometri del mattino, la nordamericana costruisce il successo nel salto, chiudendo con 122,9 punti complessivi.
Volavsek e Hagen sul podio
Brabec riesce a mantenere un margine di sicurezza sulla slovena Ema Volavsek, seconda con 121,6 punti, mentre la leader della classifica generale Ida Marie Hagen deve accontentarsi della terza posizione a quota 115,3.
Le italiane a Seefeld
Buon piazzamento per Veronica Gianmoena, che chiude ventesima con 84,2 punti dopo essere stata sedicesima a metà gara. Seguono Greta Pinzani, 24ª con 73,3, e Daniela Dejori, 28ª con 68,5 punti.
Il programma prosegue
La tappa austriaca proseguirà sabato con le gare Compact Individual, che completeranno il fine settimana di Coppa del Mondo a Seefeld e offriranno nuove indicazioni nella lotta per la classifica generale.