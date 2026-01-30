I Millrose Games accendono New York: grande atletica indoor in diretta su Sky e NOW

Domenica 1° febbraio secondo appuntamento “Gold” del World Athletics Indoor Tour 2026. I leggendari Millrose Games di New York in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con il grande tentativo di record nel doppio miglio maschile.
Il World Athletics Indoor Tour entra nel vivo
La grande atletica torna protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Il World Athletics Indoor Tour – Gold 2026, il circuito che riunisce i principali meeting al coperto a livello mondiale, è trasmesso integralmente in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutte le sue otto tappe stagionali, fino al gran finale di Toruń, in programma il prossimo 22 febbraio.
Un calendario di altissimo livello, impreziosito dalla presenza di campioni olimpici e mondiali, garantisce standard tecnici elevatissimi e sfide di assoluto prestigio in ogni appuntamento.
Domenica i leggendari Millrose Games di New York
Il secondo meeting “Gold” della stagione è in programma domenica 1° febbraio con i tradizionali Millrose Games, una delle manifestazioni più iconiche dell’atletica mondiale.
Nati addirittura nel 1908, i Millrose Games si svolgeranno anche quest’anno al Nike Track & Field Center at The Armory, nel cuore di New York, confermandosi come uno degli eventi indoor più prestigiosi e seguiti al mondo.
La diretta è fissata alle ore 22 su Sky Sport Arena, con estensione dalle 22.30 anche su Sky Sport Uno, oltre allo streaming su NOW.
Caccia al record del mondo nel doppio miglio maschile
Il momento clou del meeting newyorkese sarà il tentativo di record del mondo nel doppio miglio maschile, una delle gare più attese dell’intera stagione indoor.
In pista il detentore del primato mondiale Josh Kerr, chiamato a difendere il suo record contro una concorrenza di altissimo livello. Tra gli sfidanti annunciati figurano Cole Hocker, Grant Fisher e Graham Blanks, pronti ad animare una gara che promette spettacolo e ritmi elevatissimi.
Telecronaca e copertura editoriale
Il meeting di New York sarà raccontato dalla telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini, coppia d’eccezione per accompagnare gli appassionati nel cuore della grande atletica indoor.
Ampio spazio all’evento anche su Sky Sport 24, con approfondimenti dedicati, oltre alla copertura editoriale su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili social ufficiali di Sky Sport.
