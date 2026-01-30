Eurolega: Virtus Bologna batte AS Monaco, monumentale Vildoza

Successo pesantissimo per le Vu Nere, che interrompono la serie di due sconfitte interne consecutive in Eurolega, agganciano l’Olimpia Milano in classifica e restano pienamente in corsa per un posto nella zona play-in.

La formazione emiliana batte Monaco in trasferta, imponendosi 82-84 al termine di una sfida ad altissima tensione.

AS MONACO-VIRTUS BOLOGNA 82-84, la gara

La gara è un’altalena di emozioni, ma alla fine è Bologna a portare a casa il successo. La formazione di Ivanovic parte bene andando subito in vantaggio, ma il Monaco reagisce con forza e chiude il primo quarto avanti 30-22.

Nel secondo periodo la Virtus ritrova equilibrio e resta in partita, pur andando all’intervallo lungo sotto 51-44. La partita però cambia volto dopo l’intervallo.

Bologna alza l’intensità difensiva e resta costantemente a contatto. Forse l’episodio chiave arriva nel finale di terzo quarto, con una contestata stoppata di Diallo su Theis giudicata regolare: la Virtus è brava e ne approfitta portando la partita sul 62-62, facendo sentire la pressione ai padroni di casa.

L’ultimo periodo si apre sul 65-62 per il Monaco, ma l’inerzia è diversa. Nel quarto decisivo la formazione ospite trova la fuga. Hackett piazza una tripla pesantissima per il 66-71, Diouf domina a rimbalzo offensivo e la Virtus allunga fino al massimo vantaggi. Il Monaco, trascinato da Mike James, rientra , fino al sorpasso a pochi secondi dalla sirena.

I migliori in campo

A decidere la gara è Luca Vildoza: la sua tripla regala a Bologna il +2 decisivo, lasciando al Monaco solo quattro secondi per riportare la gara in parità. Il tempo non basta per cambiare il destino del match.

Sugli scudi anche Derrick Alston Jr., miglior realizzatore della Virtus con 19 punti, supportato da Morgan (15) e Vildoza (13). Per il Monaco non basa James e la sua prova per ribaltare la gara nel finale.