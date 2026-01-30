F1, ultimo giorno di test: vola la Ferrari, Hamilton fa sognare i Tifosi

Si è concluso l’ultimo giorno di test ufficiali della F1 in Spagna. Dopo le tante prove di questi giorni, nel pomeriggio diverse Scuderie hanno montato la gomma soft per provare il “tempo”. Bene la Ferrari che lancia segnali incoraggianti per questa stagione.

F1, Hamilton il più veloce: sarà la stagione giusta?

Piano con l’entusiasmo, sono solo test, ma i 5 giorni di Barcellona lasciano ben sperare i Tifosi della Ferrari. O quantomeno, non si sono registrati grandi intoppi.

Oggi pomeriggio si è chiuso ufficialmente il programma dei test di Formula 1 al teatro del Montmeló prima dell’inizio della stagione. Le otto ore conclusive in pista hanno regalato spunti interessanti, complici anche le condizioni meteo favorevoli, con temperature intorno ai 15 gradi.

Una condizione di pista che ha permesso ai team di spingere maggiormente sulle simulazioni di prestazione.

Barcellona: la classifica dei tempi

La mattinata ha visto Charles Leclerc prendersi la scena al volante della Ferrari. Il monegasco, utilizzando pneumatici a mescola media, ha fermato il cronometro sull’1:16.653, tempo che gli ha consentito di avvicinare il riferimento della settimana di George Russell. Il monegasco ha messo insieme 78 giri. Alle sue spalle Oscar Piastri che ha portato la McLaren in seconda posizione con un 1:17.446, dopo ben 80 tornate, mentre Max Verstappen ha chiuso terzo in 1:18.285, lavorando sui long run. Buoni riscontri anche a centro gruppo, con Haas ed Alpine in forma.

Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata sui time attack, con diversi team intenti a testare le gomme soft e a simulare la qualifica. Lando Norris ha inizialmente portato la McLaren al comando con un 1:16.594, ma il mattatore è stato Lewis Hamilton, che al volante della Ferrari ha firmato il miglior tempo dell’intera sessione e dei test: 1:16.348, nuovo riferimento davanti al 1:16.445 di Russell.

Un segnale importante per il sette volte campione del mondo e per la Scuderia di Maranello, che chiude così i test con sensazioni positive sia sul piano della velocità pura sia su quello dell’affidabilità. In attesa del debutto della vettura B con nuova aerodinamica. Attardato, seppur di poco, Verstappen con 1:16.9.