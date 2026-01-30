Djokovic eterno a Melbourne: rimonta Sinner e vola in finale agli Australian Open

Agli Australian Open 2026 si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner: il campione uscente cede al quinto set contro Novak Djokovic, che conquista la finale e sfiderà Carlos Alcaraz.

Una semifinale lunga e combattuta

Il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open 2026 si interrompe a un passo dall’atto conclusivo. Il tennista azzurro, vincitore delle ultime due edizioni, esce sconfitto al termine di una battaglia intensa e ricca di cambi di inerzia contro Novak Djokovic, capace di imporsi dopo oltre quattro ore di gioco.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il match deciso al quinto set

La sfida si sviluppa su cinque set, con continui ribaltamenti di fronte e momenti di grande qualità tecnica. Djokovic riesce a spuntarla con il punteggio di 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4, chiudendo l’incontro in quattro ore e nove minuti e dimostrando ancora una volta solidità mentale nei momenti decisivi.

Djokovic torna in finale Slam

Grazie a questo successo, il 38enne di Belgrado conquista l’accesso a una finale Slam che mancava da quasi due anni, dall’ultima apparizione a Wimbledon 2024. Un traguardo che conferma la longevità e la competitività del serbo ai massimi livelli del circuito internazionale.

In finale la sfida con Alcaraz

Nell’atto conclusivo, Djokovic troverà dall’altra parte della rete Carlos Alcaraz, attuale numero uno del mondo. Per lo spagnolo sarà l’occasione di andare a caccia del Career Grand Slam. I precedenti tra i due parlano di nove confronti complessivi, con Djokovic avanti 5-4 nel bilancio degli scontri diretti.