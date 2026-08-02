Tour de France Femmes 2026, Wiebes firma il bis a Ginevra: Balsamo seconda e Paternoster quinta

La maglia gialla domina la volata della seconda tappa dopo la lunga fuga di Riejanne Markus, ripresa a soli 500 metri dal traguardo. Marianne Vos completa il podio.

Lorena Wiebes concede il bis al Tour de France Femmes 2026. Dopo il successo ottenuto sabato sul traguardo di Losanna, la velocista della SD Worx-Protime ha vinto anche la seconda tappa, la Aigle-Ginevra di 147,9 chilometri.

L’olandese, ancora in maglia gialla, ha lanciato una volata lunghissima e ha preceduto nettamente Elisa Balsamo e Marianne Vos. Quarta posizione per Shari Bossuyt, mentre Letizia Paternoster ha completato un’altra giornata positiva per l’Italia chiudendo quinta.

Per Wiebes si tratta della settima vittoria in carriera al Tour de France Femmes. La leader della classifica generale ha confermato la propria superiorità allo sprint dopo essere riuscita, nella prima frazione, a resistere anche sullo strappo conclusivo di Losanna.

Markus ripresa a 500 metri dal traguardo

La grande protagonista della parte finale della tappa è stata Riejanne Markus. La passista olandese della Lidl-Trek è partita all’attacco a circa 39 chilometri dall’arrivo, ha recuperato le precedenti fuggitive e ha proseguito da sola.

Markus ha raggiunto un vantaggio massimo di 1’15” sul gruppo, costringendo la SD Worx-Protime a sostenere gran parte del lavoro necessario per organizzare l’inseguimento.

A venti chilometri dal traguardo, l’olandese conservava ancora 55 secondi di margine. Il vantaggio è progressivamente diminuito, ma la fuggitiva ha resistito fino agli ultimi 500 metri, quando il gruppo è riuscito a completare il ricongiungimento.

Per il coraggio mostrato durante la lunga azione solitaria, Markus è stata premiata come atleta più combattiva della giornata.

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La volata imperiale di Wiebes

Dopo il ricongiungimento, la Liv AlUla Jayco ha completato il lavoro per preparare lo sprint di Paternoster. Ai 250 metri dal traguardo, però, Balsamo e soprattutto Wiebes hanno superato la trentina lanciandosi verso il successo.

La maglia gialla ha aperto il proprio sprint con grande anticipo e ha scavato immediatamente un solco rispetto alle avversarie. Balsamo ha conquistato il secondo posto davanti a Vos, Bossuyt e Paternoster.

Per la portacolori della Lidl-Trek il finale è stato condizionato anche dall’azione della compagna Markus, ripresa soltanto a poche centinaia di metri dall’arrivo e quindi impossibilitata a contribuire alla preparazione della volata.

La prima fuga con Carlotta Cipressi

Dopo alcuni tentativi iniziali, la prima vera fuga si è formata a circa 55 chilometri dalla partenza. All’attacco sono andate Carlotta Cipressi, Ema Comte, la campionessa ucraina Yuliia Biriukova, Eline Jansen e Anouska Koster.

Le cinque battistrada hanno raggiunto un vantaggio vicino ai tre minuti. Biriukova si è aggiudicata il traguardo volante di Lavigny, prima che il ritmo imposto dal gruppo sulle successive difficoltà altimetriche riducesse sensibilmente il margine.

Cipressi e Biriukova hanno perso contatto, mentre Comte, Jansen e Koster sono state raggiunte da Celia Gery, Nina Berton, Amanda Spratt, Sara Casasola e Sarah Van Dam.

Si è così formato un gruppo di otto atlete al comando, ma il plotone, guidato dalla SD Worx-Protime, non ha concesso spazio. Poco dopo il ricongiungimento è arrivato lo scatto di Markus, protagonista dell’azione più importante della giornata.

L’ordine d’arrivo della seconda tappa

Lorena Wiebes, SD Worx-Protime, in 3h42’08”; Elisa Balsamo, Lidl-Trek, stesso tempo; Marianne Vos, Visma-Lease a Bike, stesso tempo; Shari Bossuyt, AG Insurance-Soudal Team, stesso tempo; Letizia Paternoster, Liv AlUla Jayco, stesso tempo; Josie Nelson, Picnic PostNL, stesso tempo; Zoe Bäckstedt, Canyon-Sram, stesso tempo; Noemi Rüegg, EF Education-Oatly, stesso tempo; Malwina Mul, Cofidis, stesso tempo; Linda Riedmann, Lotto Intermarché Ladies, stesso tempo.

Wiebes rafforza la maglia gialla

Grazie alla seconda vittoria consecutiva e agli abbuoni, Wiebes consolida il comando della classifica generale. L’olandese precede Kim Le Court-Pienaar di 14 secondi e Demi Vollering di 16.

Elisa Longo Borghini è quinta con un ritardo di 20 secondi, lo stesso delle altre principali candidate alla classifica finale.

La classifica generale

Lorena Wiebes, SD Worx-Protime, in 7h10’59”; Kim Le Court-Pienaar, AG Insurance-Soudal Team, a 14”; Demi Vollering, FDJ United-Suez, a 16”; Noemi Rüegg, EF Education-Oatly, a 20”; Elisa Longo Borghini, UAE Team ADQ, a 20”; Cédrine Kerbaol, Canyon-Sram, a 20”; Kasia Niewiadoma, Canyon-Sram, a 20”; Puck Pieterse, Fenix-Premier Tech, a 20”; Pauline Ferrand-Prévot, Visma-Lease a Bike, a 20”; Marlen Reusser, Movistar, a 20”.

La terza tappa da Ginevra a Poligny

Il Tour de France Femmes ripartirà lunedì 3 agosto da Ginevra per raggiungere Poligny e fare il proprio ingresso in Francia.

Le principali difficoltà altimetriche saranno concentrate nella prima parte della frazione. Le pretendenti alla classifica generale cominceranno però a pensare anche alla cronometro di martedì a Digione, destinata a rappresentare uno dei primi passaggi decisivi della corsa.