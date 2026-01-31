Tiro a volo, Italia-Oman: doppio oro e doppio argento nei Mixed Team per gli Azzurri

La Friendship Competition Italia-Oman di tiro a volo di Muscat si è chiusa con un bilancio estremamente positivo per la delegazione italiana. Nel programma dedicato alle gare Mixed-Team gli azzitti hanno messo in mostra di alto livello in entrambe le discipline di gara, Trap e Skeet, ottenendo due medaglie d’oro e due d’argento.

La competizione, nata per rafforzare i legami sportivi tra Italia e Oman e favorire lo sviluppo del tiro a volo, ha così premiato la preparazione tecnica e la continuità agonistica delle squadre italiane nei confronti internazionali.

Dominio azzurro nella Mixed Team di Trap

Nella specialità di Trap l’Italia ha fatto doppietta sul gradino più alto del podio, confermando il valore assoluto della propria scuola tecnica.

Il team composto da Gaia Ragazzini (Carabinieri) ed Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) ha dominato la gara con un totale di 127/150 nei colpi validi, meritando ampiamente la medaglia d’oro anche davanti agli avversari locali.

Alle loro spalle si è piazzata un’altra coppia azzurra molto competitiva, composta da Valentina Panza (Carabinieri) e Riccardo Mirabile (Fiamme Azzurre), che ha conquistato l’argento con 134/150, confermando che di talento, in Italia, per questo disciplina c’è.

La medaglia di bronzo è andata invece alla squadra locale, quella omanita, che ha chiuso con 119/150.

Successo e secondo posto anche nello Skeet misto

La straordinaria giornata tricolore è proseguita nella gara Mixed Team di Skeet, dove gli azzurri hanno nuovamente monopolizzato le posizione di vertice.

In questo caso, il duo formato da Arianna Nember (Marina Militare) e Cristian Cicolit (Carabinieri) ha dominato la competizione, salendo sul gradino più alto con 143/150 come punteggio finale. Nello stesso evento, un’altra formazione italiana composta da Sara Bongini (Fiamme Oro) e Domenico Simeone (Fiamme Oro) ha ottenuto un ottimo secondo posto 136/150, conquistando invece l’argento.

Anche qui il terzo gradino è andato degli atletica dell’Oman, con score di 127/150, a sottolineare il confronto tecnico e sportivo tra le due nazionali. Con questi risultati, gli Azzurri chiudono in crescendo un importante appuntamento internazionale, rafforzando i rapporti di collaborazione con la federazione omanita e dimostrando la solidità della preparazione italiana nel tiro a volo.