Mondiali: il Brasile pareggia con il Marocco, la Scozia supera Haiti

Non parte bene l’avventura del Brasile di Carlo Ancelotti. I verdeoro non riescono a superare i campioni d’Africa del Marocco che si dimostrano una squadra di livello. Bene la Scozia che di misura supera un’organizzatissima Haiti.

Il Brasile soffre contro un ottimo Marocco

Al MetLife Stadium di East Rutherford la nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti non va oltre il pari nel suo esordio. Il Marocco gioca con grande aggressività tattica e al 21esimo minuto passa in vantaggio. La difesa verdeoro si addormenta e viene infilata da Saibari che scavalca Alisson con un delizioso pallonetto. Male la fascia destra dei verdeoro con Ibanez e Paquetà, che commettono innumerevoli errori, mentre a centrocampo domina il 18enne Ayyoub Bouaddi. Al 31esimo minuto il Brasile trova l’1 a 1 con un lampo di Vinicius Junior. L’attaccante del Real Madrid, alla presenza numero 50 in nazionale, riceve palla da Bruno Guimaraes, salta un difensore e segna di destro superando non un perfeto Bonu.

Nell’intervallo Ancelotti cambia assetto, sostituendo gli ammoniti Ibanez e Casemiro con Danilo e Fabinho. Nella ripresa la sfida resta bloccata, ma il Brasile sembra più propositivo, complice il calo fisico dei nordafricani dopo un primo tempo forsennato. I sudamericani provano ad appoggiarsi a Raphinha e al neoentrato Matheus Cunha, ma senza reale efficacia offensiva. L’incontro si chiude senza ulteriori sussulti.

La Scozia supera Haiti nel girone C

A notte inoltrata, invece, arriva il successo di misura della Scozia nella gara inaugurale del girone C. Al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, la formazione scozzese batte per 1 a 0 la nazionale di Haiti, conquistando 3 punti d’oro per la classifica.

La prima vera occasione del match capita sui piedi di Adams, il quale calcia a botta sicura dall’interno dell’area di rigore ma trova la respinta provvidenziale del portiere avversario. Al 28esimo minuto la pressione scozzese si concretizza nell’azione che decide la partita con John McGinn che salta un difensore e batte l’estremo difensore di Haiti con un potente diagonale sul secondo palo. Haiti a quel punto accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio pochi minuti più tardi, quando una conclusione acrobatica di Dykes termina di pochissimo a lato della porta.

Nella seconda frazione di gioco il copione tattico della partita cambia sensibilmente, con la Scozia che preferisce abbassare il baricentro per gestire il prezioso vantaggio. Haiti guadagna metri ma il risultato non cambia con la difesa della Scozia che respinge ogni cross e blinda il risultato.

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