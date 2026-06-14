Sport in tv 14 giugno: GP Barcellona, Italia-USA e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Domenica ricca di appuntamenti tra Formula 1, volley, tennis e Mondiali di calcio. Il Gran Premio di Barcellona rappresenta l’evento principale della giornata, mentre nella notte tra domenica e lunedì l’Italia torna in campo in Nations League contro gli Stati Uniti. Da seguire anche le finali dei tornei ATP e WTA sull’erba, la Superbike di Misano, la 24 Ore di Le Mans e la programmazione di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV.
La domenica sportiva offre un menu particolarmente ricco. Gli occhi degli appassionati di motori saranno puntati sul Gran Premio di Barcellona di Formula 1, mentre il tennis assegna i titoli dei tornei di Stoccarda, Queen’s e ‘s-Hertogenbosch. Prosegue anche la 24 Ore di Le Mans, uno degli appuntamenti più prestigiosi del motorsport mondiale.
In serata spazio ai Mondiali di calcio 2026 con Germania-Curaçao e Paesi Bassi-Giappone, mentre gli appassionati di volley attendono la sfida tra Italia e Stati Uniti, in programma alla mezzanotte italiana tra domenica e lunedì. Da segnalare che l’incontro Italia-Turchia si è disputato nella notte appena trascorsa ma rientra formalmente nella programmazione del 14 giugno.
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Sport in tv oggi, domenica 14 giugno: il calendario completo
Motorsport
- Dalle 16.00 di sabato – 24 Ore di Le Mans (Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN)
Calcio – Mondiali 2026
- 00.00 – Brasile-Marocco (Rai 1, Rai Play, DAZN)
- 03.00 – Haiti-Scozia (DAZN)
- 06.00 – Australia-Turchia (DAZN)
- 19.00 – Germania-Curaçao (DAZN)
- 22.00 – Paesi Bassi-Giappone (Rai 1, Rai Play, DAZN)
- 01.00 (lunedì 15 giugno) – Costa d’Avorio-Ecuador (DAZN)
- 04.00 (lunedì 15 giugno) – Svezia-Tunisia (DAZN)
Volley – Nations League
- 01.30 – Italia-Turchia (DAZN, VBTV)
- 00.00 (lunedì 15 giugno) – Italia-USA (DAZN, VBTV)
Basket
- 02.30 – Finale NBA gara-5: San Antonio Spurs-New York Knicks (NBA League Pass)
Canottaggio
- 09.05 – Coppa del Mondo Plovdiv (Worldrowing.com)
Canoa slalom
- 09.34 – Coppa del Mondo Augusta, kayak cross (YouTube Planet Canoe)
Tiro con l’arco
- 10.02 – Coppa del Mondo Antalya (Archery+)
Canoa velocità
- 10.06 – Europei, finali sessione mattutina (Rai Sport HD, Rai Play)
- 15.37 – Europei, finali sessione pomeridiana (Rai Sport HD, Rai Play)
Superbike
- 09.15 – Warm-up
- 11.10 – Superpole Race (Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW; differita TV8 alle 13.05)
- 14.00 – Gara-2 (TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW)
Tennis
- 12.00 – Finale WTA 250 ‘s-Hertogenbosch (SuperTennis, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW)
- 14.00 – Finale ATP 250 Stoccarda (Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV)
- 14.30 – Finale WTA 500 Queen’s (SuperTennis, Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW)
- 14.30 – Finale ATP 250 ‘s-Hertogenbosch (Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV)
Ciclismo
- 12.30 – Giro d’Italia Next Gen, prima tappa (Discovery+, HBO Max; differita Rai Sport alle 22.45)
- 13.30 – Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ottava tappa (Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN)
Triathlon
- 14.30 – Coppa del Mondo Huatulco, gara femminile (triathlonlive.tv)
- 16.30 – Coppa del Mondo Huatulco, gara maschile (triathlonlive.tv)
Formula 1
- 15.00 – GP Barcellona, gara (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW; differita TV8 alle 17.45)
Golf
- 16.30 – Canadian Open, quarto giro (Discovery+, HBO Max; dalle 19.00 anche Eurosport 2 HD e DAZN)
In diretta sui canali Sportface TV
Arrampicata Sportiva TV
Domenica dedicata all’arrampicata sportiva sulla piattaforma OTT Sportface TV con la terza tappa della Coppa Italia Lead da Campitello di Fassa.
- 10.00 – Semifinali 3ª Tappa Coppa Italia Lead
- 16.00 – Finali 3ª Tappa Coppa Italia Lead
La manifestazione sarà trasmessa in diretta sul canale dedicato all’arrampicata della piattaforma OTT Sportface TV.
Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
Anche oggi Sportface TV propone una giornata ricca di documentari, approfondimenti, podcast, produzioni originali e grandi eventi federali italiani.
Palinsesto completo di domenica 14 giugno
- 00.17 – Old But Gold – Episodio 2
- 00.37 – Old But Gold – Episodio 3
- 01.00 – Old But Gold – Episodio 1
- 01.23 – Jimmy Grimble
- 03.19 – Dear Cochise
- 04.46 – Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci
- 06.21 – Romagna Racing
- 07.24 – Come una ruota che gira
- 08.14 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
- 08.41 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
- 08.45 – INSIDE – Gabriele Sguerri
- 08.52 – Old But Gold – Episodio 4
- 09.21 – Atleti Shakerati – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
- 09.30 – Atleti Shakerati – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
- 10.02 – Old But Gold – Episodio 1
- 10.25 – Old But Gold – Episodio 3
- 10.48 – INSIDE – Carlo Molfetta
- 10.57 – INSIDE – Gabriele Sguerri
- 11.04 – INSIDE – Rossella Fiamingo
- 11.17 – INSIDE – Cordiano Dagnoni
- 11.39 – INSIDE – Mara Navarria
- 11.49 – FIG Apparatus World Cup Ginnastica Artistica Osijek 2026 – Day 2
- 12.14 – Meeting Internazionale Città di Savona 2026
- 15.38 – King Carl – Howe meets Lewis
- 15.47 – Furious – La storia di Andrew Howe
- 16.04 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
- 16.25 – All Around
- 16.46 – Rome 2026 Para World Taekwondo Grand Prix – Day 1
- 17.39 – Tiro a Volo – Villaggio Esercito FITAV
- 19.50 – Cinque Cerchi Milano Cortina 2026
- 19.59 – Titolo Internazionale IBF Superleggeri: Charly Metonyekpon vs Jose Rivas
- 21.03 – Fight Day Stories
- 21.26 – Titolo Italiano Pesi Gallo: Mancosu vs Foglia
- 23.52 – Old But Gold – Episodio 4
Programmazione disponibile gratuitamente su Sportface TV attraverso Prime Video e Samsung TV Plus.