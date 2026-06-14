Sport in tv 14 giugno: GP Barcellona, Italia-USA e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Domenica ricca di appuntamenti tra Formula 1, volley, tennis e Mondiali di calcio. Il Gran Premio di Barcellona rappresenta l’evento principale della giornata, mentre nella notte tra domenica e lunedì l’Italia torna in campo in Nations League contro gli Stati Uniti. Da seguire anche le finali dei tornei ATP e WTA sull’erba, la Superbike di Misano, la 24 Ore di Le Mans e la programmazione di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV.

La domenica sportiva offre un menu particolarmente ricco. Gli occhi degli appassionati di motori saranno puntati sul Gran Premio di Barcellona di Formula 1, mentre il tennis assegna i titoli dei tornei di Stoccarda, Queen’s e ‘s-Hertogenbosch. Prosegue anche la 24 Ore di Le Mans, uno degli appuntamenti più prestigiosi del motorsport mondiale.

In serata spazio ai Mondiali di calcio 2026 con Germania-Curaçao e Paesi Bassi-Giappone, mentre gli appassionati di volley attendono la sfida tra Italia e Stati Uniti, in programma alla mezzanotte italiana tra domenica e lunedì. Da segnalare che l’incontro Italia-Turchia si è disputato nella notte appena trascorsa ma rientra formalmente nella programmazione del 14 giugno.

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Sport in tv oggi, domenica 14 giugno: il calendario completo

Motorsport

Dalle 16.00 di sabato – 24 Ore di Le Mans (Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN)

Calcio – Mondiali 2026

00.00 – Brasile-Marocco (Rai 1, Rai Play, DAZN)

03.00 – Haiti-Scozia (DAZN)

06.00 – Australia-Turchia (DAZN)

19.00 – Germania-Curaçao (DAZN)

22.00 – Paesi Bassi-Giappone (Rai 1, Rai Play, DAZN)

01.00 (lunedì 15 giugno) – Costa d’Avorio-Ecuador (DAZN)

04.00 (lunedì 15 giugno) – Svezia-Tunisia (DAZN)

Volley – Nations League

01.30 – Italia-Turchia (DAZN, VBTV)

00.00 (lunedì 15 giugno) – Italia-USA (DAZN, VBTV)

Basket

02.30 – Finale NBA gara-5: San Antonio Spurs-New York Knicks (NBA League Pass)

Canottaggio

09.05 – Coppa del Mondo Plovdiv (Worldrowing.com)

Canoa slalom

09.34 – Coppa del Mondo Augusta, kayak cross (YouTube Planet Canoe)

Tiro con l’arco

10.02 – Coppa del Mondo Antalya (Archery+)

Canoa velocità

10.06 – Europei, finali sessione mattutina (Rai Sport HD, Rai Play)

15.37 – Europei, finali sessione pomeridiana (Rai Sport HD, Rai Play)

Superbike

09.15 – Warm-up

11.10 – Superpole Race (Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW; differita TV8 alle 13.05)

14.00 – Gara-2 (TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW)

Tennis

12.00 – Finale WTA 250 ‘s-Hertogenbosch (SuperTennis, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW)

14.00 – Finale ATP 250 Stoccarda (Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV)

14.30 – Finale WTA 500 Queen’s (SuperTennis, Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW)

14.30 – Finale ATP 250 ‘s-Hertogenbosch (Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV)

Ciclismo

12.30 – Giro d’Italia Next Gen, prima tappa (Discovery+, HBO Max; differita Rai Sport alle 22.45)

13.30 – Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ottava tappa (Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN)

Triathlon

14.30 – Coppa del Mondo Huatulco, gara femminile (triathlonlive.tv)

16.30 – Coppa del Mondo Huatulco, gara maschile (triathlonlive.tv)

Formula 1

15.00 – GP Barcellona, gara (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW; differita TV8 alle 17.45)

Golf

16.30 – Canadian Open, quarto giro (Discovery+, HBO Max; dalle 19.00 anche Eurosport 2 HD e DAZN)

In diretta sui canali Sportface TV

Arrampicata Sportiva TV

Domenica dedicata all’arrampicata sportiva sulla piattaforma OTT Sportface TV con la terza tappa della Coppa Italia Lead da Campitello di Fassa.

10.00 – Semifinali 3ª Tappa Coppa Italia Lead

16.00 – Finali 3ª Tappa Coppa Italia Lead

La manifestazione sarà trasmessa in diretta sul canale dedicato all’arrampicata della piattaforma OTT Sportface TV.

Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Anche oggi Sportface TV propone una giornata ricca di documentari, approfondimenti, podcast, produzioni originali e grandi eventi federali italiani.

Palinsesto completo di domenica 14 giugno

00.17 – Old But Gold – Episodio 2

00.37 – Old But Gold – Episodio 3

01.00 – Old But Gold – Episodio 1

01.23 – Jimmy Grimble

03.19 – Dear Cochise

04.46 – Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci

06.21 – Romagna Racing

07.24 – Come una ruota che gira

08.14 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

08.41 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

08.45 – INSIDE – Gabriele Sguerri

08.52 – Old But Gold – Episodio 4

09.21 – Atleti Shakerati – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

09.30 – Atleti Shakerati – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

10.02 – Old But Gold – Episodio 1

10.25 – Old But Gold – Episodio 3

10.48 – INSIDE – Carlo Molfetta

10.57 – INSIDE – Gabriele Sguerri

11.04 – INSIDE – Rossella Fiamingo

11.17 – INSIDE – Cordiano Dagnoni

11.39 – INSIDE – Mara Navarria

11.49 – FIG Apparatus World Cup Ginnastica Artistica Osijek 2026 – Day 2

12.14 – Meeting Internazionale Città di Savona 2026

15.38 – King Carl – Howe meets Lewis

15.47 – Furious – La storia di Andrew Howe

16.04 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle

16.25 – All Around

16.46 – Rome 2026 Para World Taekwondo Grand Prix – Day 1

17.39 – Tiro a Volo – Villaggio Esercito FITAV

19.50 – Cinque Cerchi Milano Cortina 2026

19.59 – Titolo Internazionale IBF Superleggeri: Charly Metonyekpon vs Jose Rivas

21.03 – Fight Day Stories

21.26 – Titolo Italiano Pesi Gallo: Mancosu vs Foglia

23.52 – Old But Gold – Episodio 4

Programmazione disponibile gratuitamente su Sportface TV attraverso Prime Video e Samsung TV Plus.