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Sport in TV

Sport in tv 14 giugno: GP Barcellona, Italia-USA e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Franz Monaco
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Motori Formula 1 GP Giappone
12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, 3rd round of the 2026 Formula One World Championship from March 27 to 29, 2026 on the Suzuka Circuit, in Suzuka, Japan

Domenica ricca di appuntamenti tra Formula 1, volley, tennis e Mondiali di calcio. Il Gran Premio di Barcellona rappresenta l’evento principale della giornata, mentre nella notte tra domenica e lunedì l’Italia torna in campo in Nations League contro gli Stati Uniti. Da seguire anche le finali dei tornei ATP e WTA sull’erba, la Superbike di Misano, la 24 Ore di Le Mans e la programmazione di Sportface TV su Prime Video e Samsung TV.

La domenica sportiva offre un menu particolarmente ricco. Gli occhi degli appassionati di motori saranno puntati sul Gran Premio di Barcellona di Formula 1, mentre il tennis assegna i titoli dei tornei di Stoccarda, Queen’s e ‘s-Hertogenbosch. Prosegue anche la 24 Ore di Le Mans, uno degli appuntamenti più prestigiosi del motorsport mondiale.

In serata spazio ai Mondiali di calcio 2026 con Germania-Curaçao e Paesi Bassi-Giappone, mentre gli appassionati di volley attendono la sfida tra Italia e Stati Uniti, in programma alla mezzanotte italiana tra domenica e lunedì. Da segnalare che l’incontro Italia-Turchia si è disputato nella notte appena trascorsa ma rientra formalmente nella programmazione del 14 giugno.

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Sport in tv oggi, domenica 14 giugno: il calendario completo

Motorsport

  • Dalle 16.00 di sabato – 24 Ore di Le Mans (Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN)

Calcio – Mondiali 2026

  • 00.00 – Brasile-Marocco (Rai 1, Rai Play, DAZN)
  • 03.00 – Haiti-Scozia (DAZN)
  • 06.00 – Australia-Turchia (DAZN)
  • 19.00 – Germania-Curaçao (DAZN)
  • 22.00 – Paesi Bassi-Giappone (Rai 1, Rai Play, DAZN)
  • 01.00 (lunedì 15 giugno) – Costa d’Avorio-Ecuador (DAZN)
  • 04.00 (lunedì 15 giugno) – Svezia-Tunisia (DAZN)

Volley – Nations League

  • 01.30 – Italia-Turchia (DAZN, VBTV)
  • 00.00 (lunedì 15 giugno) – Italia-USA (DAZN, VBTV)

Basket

  • 02.30 – Finale NBA gara-5: San Antonio Spurs-New York Knicks (NBA League Pass)

Canottaggio

  • 09.05 – Coppa del Mondo Plovdiv (Worldrowing.com)

Canoa slalom

  • 09.34 – Coppa del Mondo Augusta, kayak cross (YouTube Planet Canoe)

Tiro con l’arco

  • 10.02 – Coppa del Mondo Antalya (Archery+)

Canoa velocità

  • 10.06 – Europei, finali sessione mattutina (Rai Sport HD, Rai Play)
  • 15.37 – Europei, finali sessione pomeridiana (Rai Sport HD, Rai Play)

Superbike

  • 09.15 – Warm-up
  • 11.10 – Superpole Race (Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW; differita TV8 alle 13.05)
  • 14.00 – Gara-2 (TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW)

Tennis

  • 12.00 – Finale WTA 250 ‘s-Hertogenbosch (SuperTennis, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW)
  • 14.00 – Finale ATP 250 Stoccarda (Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV)
  • 14.30 – Finale WTA 500 Queen’s (SuperTennis, Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW)
  • 14.30 – Finale ATP 250 ‘s-Hertogenbosch (Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV)

Ciclismo

  • 12.30 – Giro d’Italia Next Gen, prima tappa (Discovery+, HBO Max; differita Rai Sport alle 22.45)
  • 13.30 – Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ottava tappa (Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN)

Triathlon

  • 14.30 – Coppa del Mondo Huatulco, gara femminile (triathlonlive.tv)
  • 16.30 – Coppa del Mondo Huatulco, gara maschile (triathlonlive.tv)

Formula 1

  • 15.00 – GP Barcellona, gara (Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW; differita TV8 alle 17.45)

Golf

  • 16.30 – Canadian Open, quarto giro (Discovery+, HBO Max; dalle 19.00 anche Eurosport 2 HD e DAZN)

In diretta sui canali Sportface TV

Arrampicata Sportiva TV

Domenica dedicata all’arrampicata sportiva sulla piattaforma OTT Sportface TV con la terza tappa della Coppa Italia Lead da Campitello di Fassa.

  • 10.00 – Semifinali 3ª Tappa Coppa Italia Lead
  • 16.00 – Finali 3ª Tappa Coppa Italia Lead

La manifestazione sarà trasmessa in diretta sul canale dedicato all’arrampicata della piattaforma OTT Sportface TV.

Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Anche oggi Sportface TV propone una giornata ricca di documentari, approfondimenti, podcast, produzioni originali e grandi eventi federali italiani.

Palinsesto completo di domenica 14 giugno

  • 00.17 – Old But Gold – Episodio 2
  • 00.37 – Old But Gold – Episodio 3
  • 01.00 – Old But Gold – Episodio 1
  • 01.23 – Jimmy Grimble
  • 03.19 – Dear Cochise
  • 04.46 – Morbidelli – Storie di uomini e di moto veloci
  • 06.21 – Romagna Racing
  • 07.24 – Come una ruota che gira
  • 08.14 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5
  • 08.41 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3
  • 08.45 – INSIDE – Gabriele Sguerri
  • 08.52 – Old But Gold – Episodio 4
  • 09.21 – Atleti Shakerati – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
  • 09.30 – Atleti Shakerati – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
  • 10.02 – Old But Gold – Episodio 1
  • 10.25 – Old But Gold – Episodio 3
  • 10.48 – INSIDE – Carlo Molfetta
  • 10.57 – INSIDE – Gabriele Sguerri
  • 11.04 – INSIDE – Rossella Fiamingo
  • 11.17 – INSIDE – Cordiano Dagnoni
  • 11.39 – INSIDE – Mara Navarria
  • 11.49 – FIG Apparatus World Cup Ginnastica Artistica Osijek 2026 – Day 2
  • 12.14 – Meeting Internazionale Città di Savona 2026
  • 15.38 – King Carl – Howe meets Lewis
  • 15.47 – Furious – La storia di Andrew Howe
  • 16.04 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
  • 16.25 – All Around
  • 16.46 – Rome 2026 Para World Taekwondo Grand Prix – Day 1
  • 17.39 – Tiro a Volo – Villaggio Esercito FITAV
  • 19.50 – Cinque Cerchi Milano Cortina 2026
  • 19.59 – Titolo Internazionale IBF Superleggeri: Charly Metonyekpon vs Jose Rivas
  • 21.03 – Fight Day Stories
  • 21.26 – Titolo Italiano Pesi Gallo: Mancosu vs Foglia
  • 23.52 – Old But Gold – Episodio 4

Programmazione disponibile gratuitamente su Sportface TV attraverso Prime Video e Samsung TV Plus.

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