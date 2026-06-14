Coppa Italia Lead: a Campitello di Fassa oggi le finali, come vederla

Nel weekend sta andando in scena all’Adel Climbing Wall di Campitello di Fassa l’atto conclusivo della Coppa Italia Lead di arrampicata sportiva, decisivo per l’assegnazione dei titoli.

I risultati delle qualificazioni: i verdetti della prima giornata

La prima giornata di gare ha visto sfidarsi un centinaio di atleti sulle impegnative vie tracciate dai tecnici federali FASI, selezionando i 24 semifinalisti maschili e le 24 semifinaliste femminili per ciascuna categoria.

Nelle qualifiche tra le donne sono ben 8 le scalatrici che hanno conquistato il doppio top, totalizzando un punteggio di 5,24: si tratta di Matilda Liù Moar, Emma Gregorotti, Savina Nicelli, Margherita Pernigotti, Federica Mabboni, Valentina Arnoldi, Sofia Brenna e Claudia Ghisolfi.

Nella prova maschile la selezione tecnica della tracciatura si è rivelata molto più severa per i partecipanti. Soltanto 3 climber sono riusciti a chiudere entrambe le run al completo ottenendo 3 punti: nello specifico Giorgio Tomatis, Andrea Ludovico Chelleris e Pietro Vidi. Subito dietro in graduatoria si sono piazzati Ernesto Placci e Gianluca Vighetti, capaci di fare top nella prima via, mentre Michele Reusa e Tommaso Lamboglia hanno centrato il massimo risultato nella seconda manche, chiudendo la giornata al sesto posto complessivo.

Il programma delle finali di oggi e dove seguire la diretta streaming

Oggi, domenica 14 giugno, si tiene il gran finale della manifestazione trentina in Val di Fassa.

Il programma ufficiale prevede lo svolgimento delle semifinali maschili e femminili dalle ore 10:00 alle 12:30, mentre le finali che assegnano le medaglie si disputano nel corso del pomeriggio, dalle ore 16:00 alle 17:00.

Al termine delle prove si terranno le premiazioni sia della terza tappa odierna sia della classifica generale finale dell’intero circuito nazionale FASI.

Ricordiamo che l’accesso del pubblico alla struttura dell’Adel Climbing Wall è completamente libero e gratuito per tutte le fasi della competizione.

Per gli appassionati che non possono assistere dal vivo allo spettacolo a Campitello di Fassa, l’evento è fruibile in diretta streaming.

La trasmissione sia delle semifinali sia delle finali è disponibile sul canale Climbing TV della nostra piattaforma SportFace, accessibile direttamente dal sito internet ufficiale oppure tramite l’apposita applicazione mobile scaricabile gratuitamente sui dispositivi digitali.

SportFace TV ha ampliato la sua offerta ed è disponibile sia su Amazon Prime Video che sui dispositivi Samsung TV Plus.

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