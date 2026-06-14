Surf, World Surf League: storico trionfo di Leonardo Fioravanti a El Salvador

Nella notte italiana Leonardo Fioravanti ha conquistato una vittoria storica al City El Salvador Pro 2026, centrando il primo prestigioso successo della sua carriera agonistica nel circuito ufficiale della World Surf League.

La cavalcata vincente di Leonardo Fioravanti

Fioravanti vince per la prima volta in World Surf League. L’azzurro domina e vince grazie ad un percorso netto, iniziato dal secondo turno.

Nella fase iniziale Fioravanti, forse complice anche un po’ di emozione, ha rischiato l’eliminazione prematura dal torneo, superando di misura il brasiliano Mateus Herdy con il punteggio stretto di 15.04 (7.77 + 7.27) a 14.70 (7.83 + 6.87).

Nel terzo turno ha poi superato all’ultimo tentativo a disposizione il brasiliano Samuel Pupo, chiudendo per 15.50 a 14.27.

Nei quarti di finale il surfista italiano ha trovato l’onda giusta, domando il francese Marco Mignot con un netto 15.93 rispetto ai 13.00 del suo avversario.

Semifinale tirata ed emozionante per gli spettatori, con Fioravanti che ha battuto all’ultimo respiro il nipponico Kanoa Igarashi in una sfida molto tesa e terminata 12.00 a 10.10.

Più agevole la finale dove il nostro Fioravanti ha mantenuto un ritmo inavvicinabile, superando con merito anche il brasiliano Italo Ferreira. Tanto he lo score finale attribuito dalla giuria è stato di 15.33 (con parziali di 8.33 e 7.00) contro i 10.90 di Ferreira, rimasto nettamente staccato a causa di una seconda onda valutata solo 3.40 punti.

Carissa Moore domina la manifestazione nella gara femminile

Il tabellone femminile del City El Salvador Pro ha visto invece il meritato successo della rappresentante delle Hawaii, Carissa Moore. La surfista ha imposto la sua superiorità fin dalle primissime battute del torneo, arrivando a disputare la finale contro l’australiana Tyler Wright.

Nell’ultimo atto Moore ha superato la diretta avversaria con il punteggio complessivo di 15.10 (8.33 + 6.77) a 13.84 (7.67 + 6.17), gestendo con molta freddezza il vantaggio accumulato nella prima parte di gara.

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, l’evento principale saerà il VIVO Rio Pro, sesta tappa del Championship Tour, in programma dal 19 al 27 giugno a Saquarema, in Brasile.

Nelle stesse giornate il Sudafrica ospiterà il Rip Curl Vic Bay Surf Pro, valido per la Qualifying Series e la categoria Junior. Sono già in corso, dal 13 al 16 giugno, alle Hawaii le Local Motion Surf Into Summer ad Ala Moana Bowls (QS 2000).

Dal 24 al 28 giugno le competizioni si spostano infine in Spagna per il GADIS Pro di Ferrol, riservato agli atleti del Longboard e Junior.

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