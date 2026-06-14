Ferrari, nuovo motore bloccato: che succede

Il nuovo motore Ferrari è pronto, anche per l’Austria, ma tutto resta bloccato per colpa della FIA. La federazione avrebbe dovuto annunciare l’ADUO dopo il GP di Monaco e, secondo indiscrezioni, la Ferrari avrebbe la possibilità di aggiornare la propria PU due volte in questa stagione e due volte nella prossima.

Ma il ricorso Red Bull fa slittare i tempi con il rischio di non vedere il motore già in pista al prossimo GP.

Una beffa per Ferrari che a Barcellona è sembrata vicina a Mercedes e con il nuovo motore, pur non recuperano gli oltre 40 cavalli di differenza con le vtture di Antonelli e Russell, potrebbe avvicinarsi sensibilmente.

Il ricorso Red Bull blocca i piani di Maranello

Il debutto della power unit Ferrari aggiornata resta congelato a causa dello slittamento delle comunicazioni FIA sull’ADUO, provocato da un ricorso della Red Bull.

Ma cosa è l’ADUO? E’ un meccanismo, introdotto in questa stagione, che permette ai motoristi di portare aggiornamenti nonostante le power unit siano congelate, per recuperare il gap con il migliore motore endotermico eletto dalla FIA.

La Federazione avrebbe dovuto ufficializzare i dati dell’ADUO dopo Monaco. Il ricorso della Red Bull ha però fatto slittare i tempi, creando il rischio di non vedere il motore in pista nel prossimo Gran Premio.

La FIA ha avviato una nuova verifica dopo le perplessità della Red Bull sui riscontri delle prime 5 gare della stagione. La Federazione, infatti, aveva dichiarato la PU della Red Bull come la migliore del lotto.

Un verdetto inatteso, dato che la Mercedes è stata ritenuta a lungo il punto di riferimento. I vertici di Milton Keynes sarebbero rimasti sorpresi e contrariati nel trovarsi davanti ai rivali tedeschi, e avrebbero chiesto un nuovo controllo. Per questo motivo la nota ufficiale dopo Monaco è saltata.

Ulteriori verifiche sui dati: i tempi del verdetto

La FIA si è impegnata a riesaminare l’intero processo per garantire l’accuratezza delle valutazioni. I tecnici federali hanno già effettuato un secondo controllo, ma per fugare ogni dubbio sollevato da Red Bull Powertrains hanno deciso di procedere con un’ulteriore verifica.

All’interno della Federazione prevale la convinzione che il responso finale non subisca modifiche, ma l’obiettivo dichiarato resta quello di evitare polemiche e garantire trasparenza.

Secondo la FIA l’endotermico di Red Bull sarebbe superiore a tutti, visto che la vera forza della Mercedes (e dei suoi motorizzati) starebbe nel sistema di recupero di energia, non oggetto di controllo.

Il nuovo processo di controllo è iniziato lunedì scorso e i risultati dovrebbero essere pronti a breve, si parla di 10 giorni.

Questo rinvio forzato potrebbe obbligare la Ferrari a rivedere i tempi per il nuovo motore, una beffa atroce per Hamilton e Leclerc.

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