Guerra aperta Ferrari-Mercedes: ricorso e modifica della macchina di Antonelli

La tensione tra Ferrari e Mercedes ha trovato un nuovo capitolo a Monaco. Secondo quanto riportato da AutoRacer, Maranello avrebbe inviato richieste di chiarimento alla FIA sul diffusore della W14, scatenando un piccolo terremoto nel paddock.

La Mercedes, nel frattempo, avrebbe apportato una revisione minore al componente, silenziosa ma sufficiente a rimettere in moto le conversazioni tra ingegneri e direttori sportivi. Ciò che irrita maggiormente la Ferrari non è tanto la modifica in sé, quanto il precedente.

All’inizio della stagione, durante la verifica di legalità della SF-26, una soluzione simile era stata respinta dagli steward. La sensazione tra gli uomini di Maranello è chiara: quello che a loro viene negato, gli altri possono tentare e poi basta una richiesta ufficiale per ribaltare la situazione.

Un’ombra di ingiustizia, reale o percepita, che amplifica le tensioni già alte nel circus.

Il contenzioso tecnico tra Ferrari e Mercedes

Il diffusore non è un dettaglio estetico: influenza la gestione dei flussi d’aria e la stabilità della monoposto in curva. Una piccola variazione, come quella apportata dalla Mercedes, può tradursi in decimi al giro che, nel mondo della Formula 1, sono chilometri di vantaggio.

La Ferrari non può ignorare il fatto che la modifica sia stata approvata dalla FIA senza una battaglia formale: ogni team, soprattutto quelli con budget e staff tecnici importanti, cerca il limite del regolamento e chi chiede per primo ottiene spesso un margine che gli altri non hanno.

La guerra tra Maranello e Brackley continua, senza un chiaro vincitore e con il pubblico che osserva, spesso più attento alle tensioni dietro le quinte che ai chilometri percorsi.