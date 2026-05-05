Tiro a volo, a Cerchiara il Gran Premio Interforze: Faustinelli e Palmucci protagonisti

Al Tav La Silva seconda tappa del circuito FITAV: 73 tiratori in gara tra Trap e Skeet, successi per le Fiamme Oro

Cerchiara capitale del tiro a volo

È stata Cerchiara di Calabria a ospitare la seconda tappa del Gran Premio Interforze 2026 di tiro a volo.

Sulle pedane del Tav La Silva si sono sfidati 73 tiratori appartenenti ai Gruppi Sportivi delle Forze Armate, dei Corpi dello Stato e delle Polizie Locali, impegnati nelle specialità olimpiche di Trap e Skeet.

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Un evento tra sport e istituzioni

La manifestazione, organizzata dalla FITAV, ha rappresentato un importante momento di confronto tecnico ad alto livello, a poco più di un mese dal primo appuntamento di Roma.

Tra i momenti più significativi, la cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità locali e accompagnata dalla Fanfara del Comando Marittimo Sud della Marina Militare.

Trap: Faustinelli guida l’Eccellenza

Nella Fossa Olimpica, in categoria Eccellenza, il successo è andato a Samuele Faustinelli (Fiamme Oro) con 115/125, davanti a Gianmarco Barletta (Fiamme Gialle) con 114/125 e a Diego Valeri (Marina Militare), terzo con 107/125.

Nel comparto Ladies si è imposta Isabella Cristiani (Marina Militare) con 113/125.

Giovani e categorie: tutti i podi

Nel Settore Giovanile maschile vittoria per Federico Salpietro (Fiamme Oro) con 110/125, seguito da Francesco Pio Renda (Marina Militare) e Matteo Campiti.

Tra le donne successo per Ilaria Bagnato (Fiamme Oro) con 100/125.

In Prima Categoria oro a Federico Tesei (Fiamme Rosse) con 131/150, mentre in Seconda Categoria ha trionfato Filippo Praticò con 124/150.

Tra i Terza Categoria successo per Antonino Calafiore (Fiamme Rosse) con 128/150, mentre nel Personale in Quiescenza si è imposto Filippo Scopelliti con 126/150.

Nel Personale Civile miglior punteggio per Fabrizio Fisichella (Fiamme Oro) con 116/125.

La gara a squadre

Nella competizione a squadre successo per la Marina Militare con 625/750, davanti ai Vigili del Fuoco, secondi con 602/750.

Skeet: Palmucci davanti a tutti

Passando allo Skeet, nella categoria Eccellenza la vittoria è andata a Valerio Palmucci (Fiamme Oro) con 120/125, seguito da Cristian Ciccotti (Carabinieri) con 119/125.

Nel Settore Giovanile maschile primo posto per Michele Manzella (Fiamme Oro) con 120/125, davanti a Matteo D’Amico.