Wheelchair curling, Italia batte la Lettonia e si gioca la semifinale con la Corea

Netto successo per 10-5 nella penultima partita del girone del torneo misto ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Gli azzurri restano in corsa per le semifinali: decisiva la sfida delle 18:35 contro la Corea del Sud.
Prosegue la corsa dell’Italia nel torneo misto di wheelchair curling ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo si è disputata la penultima sessione del girone, con la Nazionale azzurra ancora in piena lotta per un posto in semifinale.
Vittoria netta contro la Lettonia
Nel loro ottavo incontro del round robin, gli azzurri hanno affrontato la Lettonia, conquistando un successo importante per 10-5.
La vittoria consente all’Italia di restare in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, mantenendo aperte le speranze di raggiungere le semifinali del torneo paralimpico.
La squadra azzurra
La Nazionale italiana è composta da Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e Giuliana Turra, protagonisti del percorso azzurro nella competizione.
Sfida decisiva con la Corea
Il round robin si concluderà nella serata di oggi con l’ultima partita del girone.
L’Italia tornerà sul ghiaccio alle 18:35 contro la Repubblica di Corea. Per conquistare l’accesso alle semifinali sarà necessario vincere contro la formazione asiatica.