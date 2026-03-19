Tiro a volo, weekend ricco di appuntamenti FITAV: Gran Premio di Sporting e Fossa Universale, Regionali Invernali ed Estivi

Il penultimo fine settimana di marzo porta in pedana gli specialisti di Sporting e Fossa Universale con due Gran Premi nazionali. Sul territorio proseguono i Campionati Regionali Invernali e debuttano quelli Estivi 2026

Il penultimo weekend di marzo si preannuncia intenso per il tiro a volo italiano. Dal 20 al 22 marzo, il calendario FITAV propone quattro appuntamenti in parallelo: il 2° Gran Premio stagionale di Sporting, il 1° Gran Premio di Fossa Universale, la penultima giornata dei Campionati Regionali Invernali e l’esordio di quelli Estivi 2026.

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Sporting: il 2° Gran Premio al Tav Orvieto

Sabato 21 e domenica 22 marzo, il Tav Orvieto Shooting Range ospiterà il 2° Gran Premio stagionale di Sporting sulla distanza di 100 piattelli. La gara si disputerà in un’unica giornata, con possibilità di scegliere tra il turno mattutino e quello pomeridiano. La competizione è valida anche ai fini delle selezioni per le Squadre Nazionali e le iscrizioni devono pervenire entro le ore 15.00 di venerdì 20 marzo. In caso di parità si terrà conto del punteggio ottenuto sul campo prescelto, da comunicare preventivamente al Coordinatore. Sono previsti montepremi e medaglie FITAV per i primi tre classificati di ogni categoria, con risultati validi anche per i passaggi di categoria secondo il regolamento federale.

Fossa Universale: parte il circuito 2026 dei Gran Premi

Domenica 22 marzo prende il via il circuito annuale dei Gran Premi di Fossa Universale, con cinque sedi impegnate contemporaneamente: Tav Pecetto (AL), Tav Raimondo (CE), Tav Torretta (CL), Le Tre Piume (PD) e Tav San Marino (RN). Anche in questo caso la gara si svolge su 100 piattelli in giornata unica. La partecipazione è aperta alle categorie Eccellenza, 1ª, 2ª e 3ª, con qualifiche per Ladies, Settore Giovanile, Senior, Veterani e Master. Eventuali parità nelle prime tre posizioni saranno risolte con spareggi.

Regionali Invernali: penultima settimana in tre regioni

I Campionati Regionali Invernali entrano nel loro penultimo atto: dal 20 al 22 marzo si gareggia in quattro impianti tra Campania, Sardegna e Veneto, con prove di Skeet e Compak Sporting. Le sedi dettagliate per regione sono disponibili nel PDF ufficiale FITAV.

Al via i Campionati Regionali Estivi 2026

Nello stesso weekend debuttano anche i Campionati Regionali Estivi 2026: le prime gare sono in programma in quattro impianti in Lombardia, Puglia e Sicilia, con le specialità di Skeet, Compak Sporting ed Elica. Il dettaglio delle società coinvolte è consultabile nel PDF dedicato sul sito FITAV.