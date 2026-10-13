Tiro a volo, Crevalcore pronta per il Trofeo delle Regioni: domenica sfida nella Fossa Olimpica

Sarà una domenica di grande tiro a volo a Crevalcore, dove il prossimo 18 ottobre andrà in scena il Trofeo delle Regioni di Fossa Olimpica. L’appuntamento, che si disputerà al TAV Crevalcore, rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario nazionale di fine stagione emetterà a confronto le migliori rappresentative regionali italiane. In palio non ci sarà soltanto il prestigio individuale, ma soprattutto il successo nella speciale classifica a squadre che da sempre rende questa manifestazione sentita e unica.

Regioni a confronto sulle pedane emiliane

Il Trofeo delle Regioni vedrà impegnate le selezioni provenienti da tutta Italia, chiamate a misurarsi in una competizione che combina qualità tecnica, regolarità e spirito di squadra. Ogni rappresentativa sarà composta da tiratori scelti attraverso i rispettivi percorsi territoriali, con l’obiettivo di portare punti preziosi alla propria regione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La formula premierà dunque non solo il singolo risultato, ma la capacità del gruppo di mantenere un rendimento costante nell’arco dell’intera gara. È proprio questa caratteristiche rende il Trofeo delle Regioni diverso rispetto a molte altre competizioni del calendario federale.

Crevalcore chiude una stagione ricca di appuntamenti

Per il Tav Crevalcore si tratterà anche di una vetrina importante, in una stagione che ha visto l’impianto emiliano protagonista di numerosi appuntamenti di rilievo. La Fossa Olimpica tornerà così al centro dell’attenzione nazionale, con atleti di diverse categorie pronti a sfidarsi all’ultimo piattello.

Domenica, dunque, a Crevalcore conterà il talento individuale, ma ancora di più la forza della squadra: il Trofeo delle Regioni è pronto ad accendere la pedana emiliane.