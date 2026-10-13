Italia Femminile, il pass arriva ma non basta: 1-1 con la Bielorussia e troppi dubbi verso la Finlandia

Missione compiuta, almeno sul piano del risultato. L’Italia femminile ha staccato il pass per l’ultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2027, ma lo ha fatto senza convincere. Dopo il 2-0 conquistato all’andata a Tbilisi, le azzurre di Andreae Soncin hanno pareggiato 1-1 contro la Bielorussia al Franci di Firenze, mostrando più di una difficoltà nella gestione della gara. Il vantaggio iniziale di Barbara Bonansea aveva illuso, ma nella ripresa il calo è stato evidente e il pareggio di Karina Olkhovik ha certificato una prestazione intermittente.

Bonansea illude, poi l’Italia smette di giocare

L’avvio sembrava quello giusto. Al 9′ Bonansea aveva sfruttato un errore delle retroguardia bielorussa per portare avanti l’Italia, che sembrava in pieno controllo. Da quel momento, però, la manovra azzurra è diventata progressivamente più lenta e prevedibile.

Il possesso palla non si è tradotto in vere occasioni da gol e la Bielorussia è rimasta in partita. Nella riprese le ospiti hanno alzato aggressività e ritmo, mentre l’Italia ha perso intensità. Prima Olkhovik ha colpito un palo, poi Polli ha risposto con un altro legno sul fronte opposto.

Qualificazione sì, ma con la Finlandia servirà ben altro

Al 75′ è arrivato il meritato pareggio bielorusso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo una serie di errori hanno permesso a Olkhovik di firmare l’1-1. Neppure i cambi di Soncin sono riusciti a scuotere davvero la squadra.

L’Italia ha comunque passato il turno grazie al risultato dell’andata, ma adesso il livello salirà sensibilmente e servirà tutt’altra attitudine. Nel playoff decisivo ci sarà la Finlandia, con andata il 26 novembre in trasferta e ritorno il 5 dicembre in Italia.