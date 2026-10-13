Mondiali pista 2026, Italia con Ganna e Milan: nel quartetto spazio al talento Magagnotti

L’Italia ha definito il quartetto che scenderà in pista ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista, in programma a Shanghai dal 14 al 18 ottobre. Nel gruppo dell’inseguimento a squadre maschile ci saranno tre nomi di grande esperienza come Filippo Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon, affiancati dal giovane Alessio Magagnotti, classe 2007 e uno dei talenti più interessanti del movimento azzurro. Il debutto è previsto per mercoledì 14 con il turno di qualificazione, primo passo di una rassegna che assegnerò anche punti preziosi per il ranking verso Los Angeles 2028.

Tre campioni olimpici più un volto nuovo

La struttura del quartetto riparte da una base solidissima. Ganna, Milan e Lamon erano già protagonisti della squadra capace di conquistare l’oro olimpico a Tokyo 2020 e rappresentano ancora oggi il cuore dell’inseguimento italiano. Ganna torna in pista dopo l’argento nella cronometro ai Mondiali su strada, mentre Milan rientra dopo una caduta che ne aveva rallentato il percorso nelle ultime settimane.

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A completare il gruppo il giovane Magagnotti, chiamato al primo grande banco di prova tra i senior. Il trentino, in forza alla Red Bull-BORA-hansgrohe, ha già dimostrato il proprio valore vincendo quest’anno la terza tappa del Giro di Germania.

Magagnotti, il futuro che entra nel presente

Il suo curriculum su pista parla da solo: due titoli mondiali juniores nell’inseguimento a squadre, nel 2024 e nel 2025, oltre all’oro nell’inseguimento individuale conquistato lo scorso anno. A questi risultati si aggiungono anche due successi europei di categoria.

Shanghai diventa quindi una sorta di passaggio di consegne anticipato: esperienza da una parte, futuro dall’altra. L’Italia non rinuncia alle proprie certezze, ma comincia a costruire il nuovo ciclo olimpico. Con Ganna e Milan a fare da guida, Magagnotti avrà subito l’occasione di capire quanto possa essere grande il suo spazio nel quartetto azzurro.