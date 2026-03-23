Tiro a volo, al via la Coppa del Mondo ISSF: azzurri in gara a Tangeri. Diretta su Sportface TV

Inizia la stagione internazionale del tiro a volo con la prima prova di Coppa del Mondo di Trap e Skeet in Marocco. Gare in diretta su Tiro a Volo Tv, canale della piattaforma OTT Sportface TV.

Prende ufficialmente il via la stagione internazionale ISSF del tiro a volo con la Prima Prova di Coppa del Mondo di Trap e Skeet, in programma a Tangeri, in Marocco, dal 26 marzo al 2 aprile. La località affacciata sullo stretto di Gibilterra ospiterà la competizione presso il Club Tangérois de Tir, dove saranno in gara 271 atleti in rappresentanza di 43 nazioni.

Le competizioni saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo Tv, il canale dedicato disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV, con collegamenti anche da Parma.

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Skeet, i convocati del DT Lodde

La Squadra Nazionale di Skeet, guidata dal Direttore Tecnico Luigi Agostino Lodde, è già partita alla volta del Marocco. Per la gara maschile sono stati selezionati Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese, Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina ed Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio.

Nel comparto femminile spazio a Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta, Diana Bacosi (Esercito) di Cetona e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia.

Saranno presenti in Marocco anche Valerio Palmucci (Fiamme Oro) e Chiara Di Marziantonio (Esercito), che parteciperanno esclusivamente per acquisire punti validi per il ranking internazionale ISSF.

Il programma dello Skeet

Gli azzurri avranno a disposizione i primi giorni per l’allenamento libero sulle pedane. Giovedì 26 marzo sono previsti gli allenamenti ufficiali insieme alla cerimonia inaugurale. Venerdì 27 marzo si svolgeranno i primi 75 piattelli di qualificazione, mentre sabato 28 marzo si completerà la fase con gli ultimi 50 piattelli. Nel pomeriggio sono in programma le finali: alle 16.00 quella femminile e alle 17.30 quella maschile.

Trap, i convocati del DT Conti

La Squadra di Fossa Olimpica, guidata dal Direttore Tecnico Marco Conti, partirà dall’Italia sabato 28 marzo. Tra gli uomini convocati figurano Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno, Fabio Sollami di Caltanissetta e Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento.

Per la gara femminile sono state selezionate Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore ed Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni.

Viaggeranno con la squadra anche Emanuele Iezzi di Manoppello e Valentina Panza (Carabinieri) di Rose, presenti esclusivamente per la raccolta di punti utili al ranking ISSF.

Il programma del Trap

La settimana dedicata al Trap inizierà con gli allenamenti ufficiali di lunedì 30 marzo. Martedì 31 marzo si disputeranno i primi 75 piattelli di qualificazione, mentre mercoledì 1 aprile si completerà la gara con gli ultimi 50 piattelli e le finali del pomeriggio: alle 15.00 quella femminile e alle 16.30 quella maschile.

La manifestazione si concluderà giovedì 2 aprile con la gara del Mixed Team, seguita dai medal matches alle 15.30 e dalla cerimonia di chiusura.