Europa League, la finale sarà Friburgo-Aston-Villa: Crystal Palace-Vallecano in Conference

La settimana europea del calcio è arrivata ai verdetti decisivi: la finale di Europa League sarà tra Friburgo e Aston Villa. In Conference, tocca a Crystal Palace e Rayo Vallecano

È tempo di scrivere la storia, è tempo di semifinali di coppe europee. E questa settimana sono arrivati tutti i verdetti più importanti, quelli che garantiscono il pass diretto per la finale. Se in Champions League ad andare avanti sono state PSG e Arsenal, non sono mancate le sorprese anche in Europa League.

Quella più grande è rappresentata dal Friburgo, che a inizio anno in pochi avrebbero dato così avanti nella competizione. Il successo per 3-1 di stasera contro il Braga, invece, garantisce l’accesso alla finale del 20 maggio.

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L’avversario sarà l’Aston Villa, che stasera ha convinto battendo per 4-0 il Nottingham e ribaltando la sconfitta dell’andata. Ora gli inglesi sono favoriti per la vittoria finale, ma nulla è da dare per scontato.

Il Crystal Palace se la vedrà con il Vallecano in finale di Conference

Il Crystal Palace non ha tradito i pronostici e ha vinto anche questa sera contro lo Shakhtar. Il risultato di 5-2 totale tra andata e ritorno certifica la superiorità della squadra inglese che ora vuole accelerare verso la vittoria finale del torneo.

L’avversaria, però, non scherza nonostante una stagione davvero complicata. Il Rayo Vallecano è una squadra solida e piena di grinta e così è riuscita a eliminare lo Strasburgo e accedere alla finale che si disputerà il 27 maggio. Ora mancano solo tre partite per la fine della stagione europea.