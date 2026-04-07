Tiro a volo, Campionati Regionali Estivi: 72 specialisti in pedana nel weekend di Pasqua tra Umbria e Piemonte

Fossa Universale al Tav Appennino di Perugia e Compak Sporting al Tav San Quirico di Alessandria: l’Umbria guida la classifica delle presenze con 39 agonisti, il Piemonte segue con 33

Il weekend di Pasqua non ha fermato i Campionati Regionali Estivi FITAV. Settantadue specialisti hanno preso parte alle competizioni territoriali disputate su due impianti in due diverse regioni, confermando la vitalità e la continuità dell’attività agonistica nel panorama del tiro a volo italiano anche durante il periodo festivo.

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Le gare del weekend: Fossa Universale e Compak Sporting

Le pedane protagoniste del fine settimana sono state quelle del TAV APD Appennino di Perugia, sede della prova di Fossa Universale, e del TAV San Quirico di Alessandria, teatro della gara di Compak Sporting. Due specialità diverse, due location distanti geograficamente, ma unite dalla stessa passione per il piattello.

Umbria prima per presenze, Piemonte a ruota

A guidare la classifica della partecipazione è stata l’Umbria con 39 presenze nella prova di Fossa Universale. Il Piemonte ha seguito con 33 agonisti impegnati nella gara di Compak Sporting, per un totale complessivo di 72 specialisti in pedana. Un dato più contenuto rispetto alle settimane precedenti, ma comunque significativo e in linea con le dinamiche tipiche del periodo festivo.