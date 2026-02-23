Reusa e Papetti protagonisti a Mozzate: spettacolo nella Coppa Italia Boulder

La seconda tappa della Coppa Italia Boulder ha regalato emozioni e grande spettacolo al Centro Federale di Mozzate, confermandosi un appuntamento centrale nel calendario nazionale dell’arrampicata sportiva.

Atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati sui blocchi tracciati per l’occasione, in una competizione che ha messo alla prova forza, tecnica e capacità di lettura dei movimenti. A conquistare la vittoria sono stati Filippo Reusa nella gara maschile e Laura Papetti in quella femminile, entrambi capaci di imporsi con prestazioni solide e convincenti.

La gara maschile: Reusa domina la finale

Nella competizione maschile, Filippo Reusa ha dimostrato grande continuità sin dalle qualifiche, confermandosi poi nella fase decisiva. In finale è riuscito a interpretare al meglio i blocchi proposti dai tracciatori, risolvendo con determinazione le situazioni più complesse e mantenendo lucidità nei passaggi chiave. La sua prova gli ha consentito di staccare gli avversari e salire sul gradino più alto del podio.

Alle sue spalle si è sviluppata una battaglia serrata per le altre posizioni di vertice, con diversi atleti capaci di avvicinarsi alla vetta ma senza riuscire a completare il percorso netto necessario per superarlo. La tappa di Mozzate ha così confermato Reusa tra i nomi di riferimento del boulder italiano, rilanciandolo con decisione nella classifica generale di Coppa.

Papetti d’oro tra le donne: tecnica e freddezza

Nella prova femminile è stata Laura Papetti a fare la differenza. L’atleta ha affrontato la finale con grande concentrazione, trovando soluzioni efficaci soprattutto nei blocchi più tecnici, dove equilibrio e precisione erano fondamentali. La sua capacità di limitare gli errori e ottimizzare tentativi le ha permesso di accumulare un punteggio decisivo per la vittoria.

Anche in campo femminile la competizione è stata molto equilibrata, con diverse atlete in lotta per il podio fino agli ultimi passaggi. Il successo di Papetti consolida la sua posizione nel circuito nazionale e conferma il buon momento dell’arrampicata italiana, sempre più competitiva. La Coppa Italia Boulder proseguirà ora con le prossime tappe, dove si attendono nuove sfide e sorprese.