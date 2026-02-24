Sport in tv oggi, martedì 24 febbraio: NBA, Champions League e grande tennis

Dal basket NBA alla Champions, passando per ATP, WTA e snooker: ecco il programma completo con orari e dove seguire gli eventi in diretta.
Notte NBA: Detroit-Spurs e Houston-Utah
La giornata sportiva si apre nella notte con due sfide di regular season NBA.
Alle 01:00 Detroit Pistons vs San Antonio Spurs
Diretta tv su Sky Sport Basket (205); streaming su SkyGo e NOW.
Alle 03:30 Houston Rockets vs Utah Jazz
Diretta tv su Sky Sport Basket (205); streaming su SkyGo e NOW.
Mattina tra snooker e ATP Dubai
Alle 11:00 Snooker, Welsh Open 2026 (primo turno)
Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.
Alle 11:00 Tennis, ATP Dubai 2025 (primo turno)
Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 17:15, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.
Pomeriggio di grande tennis: Santiago e Austin
Alle 17:00 Tennis, ATP Santiago 2026 (primo turno)
Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 17:15, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 00:30; streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.
Berrettini vs Nava: 2° match non prima delle 19:00 italiane
Passaro vs Vallejo: 4° match, programma dalle 17:00 italiane
Alle 18:00 Tennis, WTA Austin 2026 (primo turno)
Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 00:30; streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.
Champions League: quattro sfide in prima serata
Alle 18:45 Atletico Madrid vs Bruges
Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253; streaming su SkyGo e NOW.
Alle 21:00 Inter vs Bodo/Glimt
Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; streaming su SkyGo e NOW.
Alle 21:00 Bayer Leverkusen vs Olympiacos
Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 254; streaming su SkyGo e NOW.
Alle 21:00 Newcastle vs Qarabag
Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 255; streaming su SkyGo e NOW.
Notte tra WTA Merida e ATP Acapulco
Alle 21:00 Tennis, WTA Merida 2026 (primo turno)
Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 00:30; streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.
Alle 01:00 Tennis, ATP Acapulco 2026 (primo turno)
Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.
Cobolli vs Pacheco Mendez: 1° match alle 01:00 italiane
Bellucci vs Hijikata: 2° match alle 01:00 italiane