Skicross: Deromedis e Tomasoni ripartono subito dopo l’Olimpiade

La stagione dello skicross non si ferma nemmeno dopo il grande appuntamento delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: gli atleti azzurri che hanno brillato sulle piste italiane stanno infatti già tornando in gara per la Coppa del Mondo 2025-2026.

Tra questi spiccano il campione olimpico Simone Deromedis e il suo compagno di squadra Federico Tomasoni, medaglia d’argento nella rassegna di casa. A pochi giorni dalla competizione olimpica, i due valoroso scieranno nuovamente sulle nevi di Kopaonik, in Serbia, per la tappa successiva della Coppa del Mondo, con l’obiettivo di ottenere punti importanti verso la conquista della Sfera di Cristallo.

La ripartenza in Coppa del Mondo: obiettivi e calendario

Dopo la straordinaria performance ai Giochi Olimpici, dove Deromedis ha vinto l’oro e Tomasoni si è imposto con l’argento nella gara maschile, il circuito di Coppa del mondo di skicross riprende già con meno di una settimana di pausa. La tappa serba di Kopaonik rappresenta il primo test ufficiale dopo l’Olimpiade e presenta un programma intenso: mercoledì si apre con le prove di qualificazione, mentre venerdì s sabato saranno dedicati alle gare vere e proprie.

Il campione olimpico Deromedis è tra i principali contendenti per la classifica generale della Coppa: in vista di questa seconda parte di stagione, l’azzurro punta a ridurre il distacco dal leader Reece Howden in chaive Sfera di Cristallo. Al suo fianco ci saranno anche altri atleti italiani, come Yanick Gunsch, Dominik Zuech ed Edoardo Zorzi nella prova maschile, mentre tra le donne sono attese Jole Galli e Andrea Chesi.

Tappe future e prospettive azzurre

La ripresa immediata delle gare dopo la rassegna olimpica conferma come la stagione dello skicross sia competitiva e senza pause, con un calendario fitto di eventi che richiede agli atleti energia, concentrazione e continuità di rendimento per puntare alla classifica di Coppa del Mondo.

La presenza di Deromedis e Tomasoni alla partenza in Serbia dimostra la volontà degli azzurri di mantenere alta la competitività e di sfruttare l’entusiasmo derivante dai risultati ottenuti a Milano Cortina per proseguire con determinazione verso i prossimi obiettivi internazionali.