UAE Tour 2026: ottimo impatto azzurro tra volate e scalate

La 2026 UAE Tour, prima grande corsa a tappe del calendario World Tour stagionale, ha offerto uno spettacolo di alto livello con una startlist internazionale competitiva. Nonostante il successo finale sia andato al giovane messicano Isaac Del Toro, gli italiani si sono messi in grande evidenza con prestazioni importanti.

In particolare si sono distinti Jonathan Milan e Antonio Tiberi, capaci di brillare rispettivamente nelle volate e sulle salite, lasciando segnali positivi per il prosieguo della stagione.

Milan domina le volate: tris di successi

La settimana di gara negli Emirati Arabi Uniti ha visto Jonathan Milan emergere come uno dei velocisti più in forma del momento. Il corridore italiano della Lidl-Trek ha conquistato tre vittorie di tappa, imponendosi nelle frazioni che si sono decise allo sprint grazie alla sua potenza e alla capacità di gestire la volata alla perfezione.

In particolare, Milan ha trionfato nella quarta, quinta a settimana tappa, comprese due volate consecutive a Fujarirah e nella frazione conclusiva di Abu Dhabi Breakwater, dimostrando una continuità di rendimento raramente vista nelle ultime edizioni. Queste affermazioni gli hanno consentito anche di aggiudicarsi la classifica a punti della corsa, confermando la sua vocazione da spinter.

Non solo: nelle tappe adatte ai passisti veloci, altri italiani hanno fatto bene, con piazzamenti in top 10 che contribuiscono a sottolineare la solidità del movimento azzurro nelle prove veloci.

Tiberi scalatore e ambizioni generali

Se Milan ha impressionato sui percorsi più piatti, Antonio Tiberi ha offerto prestazioni di grande spessore nelle frazioni in salita. Il corridore del Bahrain Victorious ha infatti vinto la terza tappa con arrivo a Jebel Mobrah, dominando la salita e prendendo brevemente la maglia rossa di leader della classifica generale.

Nonostante poi sia stato superato dal messicano Del Toro, Tiberi ha conservato un’eccellente seconda posizione nella classifica finale, con un distacco contenuto di soli 20 secondi dal vincitore. Questo risultato offre indicazioni positive sul suo stato di forma in vista di obiettivi più importanti nel corso della stagione ciclistica.