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Tiro a volo

Tiro a volo, Bartolomei vola in finale nello skeet ad Almaty: l’Italia si gioca il podio

Lorenzo De Angelis
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Martina Bartolomei
240803 Martina Bartolomei of Italy, Victoria Larsson of Sweden, Austen Jewell Smith of USA, Meng Wei of China and Chloe Tipple of New Zeeland compete in women's skeet qualification during day 8 of the Paris 2024 Olympic Games on August 3, 2024 in Paris. Photo: Johanna Säll / BILDBYRÅN / kod JL / JL0417 skytte shooting olympic games olympics os ol olympiska spel olympiske leker paris 2024 paris-os paris-ol 8 bbeng (Photo by JOHANNA SÄLL/Bildbyran/Sipa USA)

Martina Bartolomei conquista l’accesso alla finale dello Skeet femminile nella tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo ad Almaty, in Kazakistan. L’azzurra sarà tra le otto protagoniste che si contenderanno la vittoria, dopo una qualificazione molto combattuta e decisa su punteggi altissimi.

Bartolomei chiude terza a quota 119

La gara di qualificazione ha visto ben cinque tiratrici chiudere con 119 piattelli colpiti su 125. Davanti a tutte la qatariota Reem Ghanem Al-Sharshani, seguita dalla ceca Barbota Smuova. Terza posizione per Martina Bartolomei, brava a inserirsi nel gruppo di testa e a garantirsi un posto nell’atto decisivo.

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Alle sue spalle, sempre a quota 119, la cinese Jiang Yiting e l’azera Nurlana Jafarova. Una classifica cortissima, di quelle in cui sbagliare un solo piattello significa passare dal solo medaglia alla valigia pronta.

Fuori le altre azzurre, finale a otto completata

Gli ultimi tre posto per la finale sono andati alle atlete ferme a 118/125: la cipriota Anastasia Eleftheriou, la kazaka Assem Orynbay e la messicana Gabriela Rodriguez. Beffata l’individuale neutrale Daria Turulo, nona con lo stesso punteggio.

Martina Bartolomei

Martina Bartolomei in finale ad Almaty (fitav.it) – Sportface.it

Niente da fare, invece, per le altre italiane: Sara Bongini ha chiuso 15esima con 115, Giada Longhi 20esima con 114 ma in gara solo per i punti del ranking, mantre Chiara Di Marziantonio si è classificata 26esima con 112/125. Ora tutte le attenzioni sono su Bartolomei: la finale è lì, e il podio non è un’idea romantica.

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