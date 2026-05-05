Tiro a volo, Bartolomei vola in finale nello skeet ad Almaty: l’Italia si gioca il podio

Martina Bartolomei conquista l’accesso alla finale dello Skeet femminile nella tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo ad Almaty, in Kazakistan. L’azzurra sarà tra le otto protagoniste che si contenderanno la vittoria, dopo una qualificazione molto combattuta e decisa su punteggi altissimi.

Bartolomei chiude terza a quota 119

La gara di qualificazione ha visto ben cinque tiratrici chiudere con 119 piattelli colpiti su 125. Davanti a tutte la qatariota Reem Ghanem Al-Sharshani, seguita dalla ceca Barbota Smuova. Terza posizione per Martina Bartolomei, brava a inserirsi nel gruppo di testa e a garantirsi un posto nell’atto decisivo.

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Alle sue spalle, sempre a quota 119, la cinese Jiang Yiting e l’azera Nurlana Jafarova. Una classifica cortissima, di quelle in cui sbagliare un solo piattello significa passare dal solo medaglia alla valigia pronta.

Fuori le altre azzurre, finale a otto completata

Gli ultimi tre posto per la finale sono andati alle atlete ferme a 118/125: la cipriota Anastasia Eleftheriou, la kazaka Assem Orynbay e la messicana Gabriela Rodriguez. Beffata l’individuale neutrale Daria Turulo, nona con lo stesso punteggio.

Niente da fare, invece, per le altre italiane: Sara Bongini ha chiuso 15esima con 115, Giada Longhi 20esima con 114 ma in gara solo per i punti del ranking, mantre Chiara Di Marziantonio si è classificata 26esima con 112/125. Ora tutte le attenzioni sono su Bartolomei: la finale è lì, e il podio non è un’idea romantica.