Tiro a volo: Bacosi e Bongini avanti, Italia prima a squadre

La prima giornata del tiro a volo a Malakasa si chiude con un’ottima prestazione dell’Italia: Bacosi e Bongini sugli scudi

Si chiude con il piede giusto la prima giornata di qualificazioni dello skeet senior femminile agli Europei 2026 di tiro a volo in Grecia. Al termine dei cinquanta piattelli previsti, l’Italia festeggia subito un doppio risultato: le azzurre comandano la classifica a squadre e due atlete sono pienamente in corsa per l’accesso alla finale.

Diana Bacosi e Sara Bongini hanno chiuso le prime due serie con un solido 48 su 50, piazzandosi in un nutrito quintetto che condivide la terza posizione. A guidare la classifica provvisoria, con un quasi perfetto 49 su 50, sono la francese Noemie Battault e la svedese Victoria Larsson.

La lotta per l’ottavo e ultimo posto utile per la finale è accesissima, con un gruppo di cinque tiratrici attardate di un solo piattello, pronte a sfruttare ogni minimo errore delle rivali domani.

L’Italia sta ben figurando agli Europei in Grecia

Leggermente più defilata, ma con margine di rimonta, si attesta Martina Bartolomei, tredicesima a quota 46 su 50 in un altro gruppo compatto. Il dato più esaltante della giornata resta però quello collettivo: la squadra azzurra, grazie alla somma dei punteggi, domina la classifica a nazioni con 142 punti su 150, precedendo la Slovacchia (140) e lasciando sul posto Germania, Gran Bretagna e Ucraina.

Un segnale chiaro di forza che proietta le atlete verso l’obiettivo medaglia, confermando la straordinaria profondità del tiro a volo italiano.