Mondiali di trampolino FIG a Riccione: l’Italia torna protagonista

L’Italia rimane al centro della scena internazionale con un nuovo importante appuntamento. Dopo le emozioni di Pesaro, sede dei Mondiali Junior, Youth e Senior di ginnastica acrobatica, i riflettori si spostano in Romagna: Riccione si prepara a ospitare la FIG World Cup di trampolino elastico, in programma da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2026.

Ginnastica, i Mondiali di trampolino in diretta su Sportface TV

Il Play Hall Palazzo dello Sport accoglierà i migliori specialisti della disciplina, tra salti che sfidano la gravità e acrobazie in grado di lasciare senza fiato gli spettatori. Il palcoscenico romagnolo inizia a scaldarsi già dal 30 settembre al 1° ottobre con l’Aere Trampoline Cup, competizione internazionale riservata alle categorie giovanili, giunta alla quinta edizione e alla seconda tappa a Riccione. Centinaia di giovani talenti, le stelle del futuro, apriranno così la strada ai grandi protagonisti del weekend.

A difendere i colori azzurri nella World Cup scenderanno in pedana quattro atleti pronti a gareggiare in casa. Marco Lavino, della Ginnastica Brindisi, guiderà la squadra italiana insieme a Samuele Patisso Colonna e Letizia Radaelli, entrambi della Milano 2000, e a Federico Tonelli, della Ginnastica Alma Juventus Fano. Quattro ginnasti chiamati a misurarsi con l’élite internazionale, supportati dal pubblico di casa che potrà rappresentare una spinta importante.

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L’ingresso al palazzetto sarà gratuito: un’ottima occasione per tutti di ammirare da vicino una disciplina così spettacolare. Alle loro spalle opera uno staff tecnico composto dagli allenatori Mikalai Kazak, Luigi Meda e Martina Murgo, sotto la supervisione del Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro. Completano la delegazione il Capodelegazione Ermes Cassani, Claudia Andrea Manicone in qualità di giudice e i Segretari di gara Andrea Costarelli e Luca Provini.

Venerdì 2 ottobre alle 16:30 si aprirà ufficialmente la manifestazione romagnola, con la prima giornata di qualifiche dedicata al synchro misto. Sabato 3, dalle 9:00 alle 15:30, si disputeranno le qualifiche dell’individuale maschile e femminile, mentre dalle 17:00 alle 19:30 avranno luogo quelle del sincronizzato, sia per le coppie maschili che femminili.

Domenica 4 arriverà il gran finale in diretta streaming su SportFace TV, con le semifinali individuali in programma dalle 10:00 alle 11:20 e le finali di tutte le specialità dalle 14:00 alle 18:00, accompagnate dalla telecronaca di Giorgia Baldinacci e dal commento tecnico di Francesca Beltrami.